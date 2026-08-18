Tragedia na Bałtyku, nie żyje plażowicz. Ekspert: Prąd przy brzegu może powalić dorosłą osobę

17 sierpnia, we wschodniej części popularnego kurortu na Zachodnim Pomorzu – tam, gdzie zginął jeden z plażowiczów – powiewała czerwona flaga. Została wywieszona przez ratowników w związku z warunkami pogodowymi i falami, które osiągały kilka metrów wysokości. Oznacza ona zakaz kąpieli.

Z ustaleń prasy – dziennika „Głos Koszaliński” – wynika, że pomimo flagi plażowicze postanowili zaryzykować – i weszli do wody. Porwał ich silny prąd i zaczęli się topić – kobieta przeżyła, znajduje się obecnie w szpitalu. Przedstawiciele Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, którzy zjawili się na miejscu, uratowali ją, lecz jej towarzysz miał mniej szczęścia. – Resuscytację rozpoczęli ratownicy SAR, następnie przejęła ją załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. (...) Lekarz wkrótce stwierdził zgon poszkodowanego – mówił na antenie Telewizji Polskiej (TVP3 Szczecin) rzecznik Przemysław Soiński.

Tragedia na Bałtyku. „Nawet biegnący wzdłuż brzegu prąd morski jest w stanie przewrócić dorosłą osobę”

Wielu turystów ignoruje czerwone flagi, które wywieszane są nad morzem. To wielki błąd.

Maciej Zawadzki – szef CESAR-a – w rozmowie z Medonetem zwrócił uwagę na tok myślenia wielu osób – sądzą one, że jeśli wejdą do wody jedynie po kolana, nie są zagrożeni. To nieprawda. – Biegnący wzdłuż brzegu prąd morski potrafi przewrócić nawet dorosłą osobę. Groźne są także fale, które mogą być wyższe niż zwykle. Osoba przewrócona przez falę może zostać porwana przez prąd wsteczny i szybko oddalić się od brzegu – zaznaczył.

Co, gdy jest już za późno i wylądowaliśmy w strefie działania prądu wstecznego? – Nie należy panikować ani próbować płynąć w stronę brzegu, bo prąd jest zbyt silny. Najlepiej płynąć równolegle do brzegu, aż wydostaniemy się z prądu, a następnie spokojnie wracać do lądu. Jeśli czujemy zmęczenie, można położyć się na plecach i odpocząć – poinstruował ekspert.

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