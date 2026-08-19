Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Politycy żegnają bohaterkę Powstania Warszawskiego

„Odeszła Bohaterka. Pani Wanda Traczyk-Stawska ‘Pączek’. Żołnierka Powstania. Walczyła z bronią w ręku. Strażniczka pamięci. Warszawianka, nauczycielka, autorytet. Zawsze myślała i pracowała dla Ojczyzny. Zawsze występowała w obronie słabszych. Pragnęła silnej i bezpiecznej Polski w Europie. Dziękujemy kochana Pani Wando za wszystko” – poinformował w mediach społecznościowych Michał Szczerba. Po informacji o śmierci bohaterki Powstania Warszawskiego pojawiły się kolejne wpisy.

„Żołnierka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Honorowa Obywatelka Warszawy. Nauczycielka, autorytet, drogowskaz – dla nas wszystkich. Przez całe życie uczyła nas tego, co najważniejsze: odwagi, godności, miłości do drugiego człowieka i do miasta. Każde jej słowo, każda jej postawa były lekcją, której nie można zapomnieć. I nie zapomnimy. To, co nam przekazała – zostaje z nami” – podkreślono na oficjalnym profilu miasta stołecznego Warszawy.

Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej wywołała lawinę wpisów

„Nauczycielka i niezwykła strażniczka pamięci. Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie – prawdziwą treść. Pozostanie ważną częścią naszej pamięci. Cześć Jej pamięci” – stwierdził Bogdan Zdrojewski. Waldy Dzikowski zaznaczył, że Wanda Traczyk-Stawska „do końca przypominała nam, czym jest patriotyzm i jak ważny jest szacunek do drugiego człowieka”.

„Prawdziwa bohaterka, mądra i odważna. Piękny człowiek z wielkim sercem. Dziękujemy Nasza Kochana Pani Wando za każdą lekcję historii, patriotyzmu i odwagi. Będzie nam Pani bardzo brakowało. Chwała bohaterom” – napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz. „Dla niej patriotyzm to była bohaterska walka z bronią za Polskę, ale też codzienna odpowiedzialność za innych i troska o wspólnotę. Odeszła jedna z tych osób, których warto było słuchać” – zakończyła Katarzyna Lubnauer.

Wanda Traczyk-Stawska nie żyje. Uczestniczka Powstania Warszawskiego miała 99 lat

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 r. w Warszawie. Była psycholożką, działaczką społeczną i przewodniczącą Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy. W czasie okupacji od 1942 r. niemieckiej działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członkini Szarych Szeregów od 1943 r. brała udział w małym sabotażu i akcji „N”, w ramach której wręczała listy osobom skazanym na śmierć przez Polskie Państwo Podziemne.

Podczas Powstania Warszawskiego była strzelcem i łączniczką Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych (WZW), Biura Informacji i Propagandy oraz Komendy Głównej Armii Krajowej, kierowanych do wspierania oddziałów powstańczych w Śródmieściu Północnym. Walczyła także w Śródmieściu Południowym i na Powiślu. Po kapitulacji powstania trafiła do niewoli niemieckiej. Była jeńcem Stalagu VIII B Lamsdorf, Stalagu IV B, Stalagu IV E i Stalagu VI C.

Po wojnie ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i pracowała z dziećmi upośledzonymi. Od 1947 r. zajmowała się także odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie Warszawy. Była inicjatorką opieki nad Cmentarzem Powstańców Warszawy. Jej działania doprowadziły do powstania Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Została odznaczona Krzyżem Walecznych i Krzyżem Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.