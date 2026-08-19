Mogło dojść do tragedii z udziałem prezydent Gdyni. „Granica, której nie wolno przekraczać”

– W niedzielę w moim samochodzie zostały poluzowane śruby w dwóch tylnych kołach i w czasie jazdy, na trasie, auto, którym jechał mój mąż z trójką dzieci, zgubiło jedno z kół. Wiemy, że do poluzowania musiało dojść jeszcze w Gdyni, bo już w czwartek mąż słyszał niepokojące dźwięki. Myślał, że przyczyny są inne – poinformowała na antenie Radia Gdańsk prezydent Gdyni. Aleksandra Kosiorek dodała, że nie było jej wtedy w tym aucie, a jej mąż jechał ponad 120 km, m.in. autostradą.

Jej bliskim nic się nie stało, ale samochód jest uszkodzony. O sprawie powiadomiono policję. Biegły policyjny sprawdza, czy mogło dojść do samoistnego poluzowania śrub, ale raczej uważają, że nie. Kosiorek ujawniła, że otrzymywała pogróżki. – Policja zaproponowała ochronę. Rozmawiamy o tym z mężem i funkcjonariuszami – mówiła prezydent Gdyni. Kosiorek w sprawie przypuszczeń przyznała, że „przychodzą jej na myśl różne osoby, które są wyjątkowo aktywne, zwłaszcza w świecie internetu”.

Prezydent Gdyni o poluzowaniu śrub w kołach w jej aucie. Aleksandra Kosiorek ze wsparciem

– Nie będę rzucać oskarżeń – zastrzegła. Do zdarzenia miało dojść przed jej domem. Wiceprezydent Gdyni w mediach społecznościowych podkreśliła, że „sytuacja jest niedopuszczalna”. „Granicą, której nie wolno przekraczać, jest bezpieczeństwo drugiego człowieka” – napisała Oktawia Gorzeńska. „Ten incydent zasługuje na potępienie” – wtórował kolejny wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak. Radny Karol Ważny ocenił, że „jest po prostu bulwersujące”.

„Jeżeli potwierdzi się, że było to celowe działanie, trudno znaleźć słowa na takie zachowanie. Niezależnie od politycznych sporów czy oceny działalności kogokolwiek, tutaj mogło dojść do tragedii” – dodał. Prezydent Gdańska przyznała, że „naprawdę trudno przejść obok tego obojętnie”. Aleksandra Dulkiewicz podsumowała, że „to jest realne zagrożenie życia i zdrowia”. „Nigdy nie może być zgody na przemoc, zastraszanie ani narażanie kogokolwiek na utratę życia” – zakończyła.

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