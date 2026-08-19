Tragedia polskich pielgrzymów na Węgrzech. Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków

18 sierpnia portal Vatican News opublikował treść papieskiego telegramu podpisanego przez sekretarza Stolicy Apostolskiej, zaadresowanego do metropolity przemyskiego abpa Adama Szala oraz ordynariusza rzeszowskiego bpa Jana Wątroby. Leon XIV zwrócił się w nim do Polaków w związku z tragicznym wypadkiem, do którego doszło w miniony weekend na Węgrzech.

Wypadek pielgrzymów na Węgrzech. Papież zwrócił się do Polaków

„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV przyjął z głębokim bólem wiadomość o tragicznym wypadku drogowym z udziałem pielgrzymów, powracających z Medjugorie, wskutek którego niektórzy ponieśli śmierć, a inni odnieśli ciężkie obrażenia” – przekazano w telegramie .

Sekretarz dodał także, że „wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary, zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich Miłosierdziu Bożemu, uprasza u Pana dar pocieszenia dla rodzin, pogrążonych w żałobie”.

Jest decyzja ws. aresztu dla kierowcy autokaru

18 sierpnia odbyło się posiedzenie aresztowe węgierskiego sądu w Miszkolcu w sprawie mężczyzny, który prowadził autokar, którym w nocy z soboty na niedzielę podróżowali polscy pielgrzymi. Według ustaleń medialnych sąd podjął decyzję o aresztowaniu kierowcy na 30 dni.

Mężczyzna został przesłuchany przez śledczych w poniedziałek. Rzecznik prasowy prokuratury głównej regionu Borsod-Abauj-Zemplen poinformował, że kierowca nie złożył wówczas szczegółowych wyjaśnień dotyczących zdarzenia. Zarzuca mu się zaniedbanie, które doprowadziło do śmierci wielu osób. Ze wstępnych ustaleń wynika bowiem, że przyczyną wypadku mogło być zaśnięcie kierowcy w trakcie jazdy.

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