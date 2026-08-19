Ostatni wywiad Wandy Traczyk-Stawskiej dla „Wprost”. Poruszające słowa weteranki: Boli mnie to...

Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Legendarna weteranka powstania warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. W ostatnim wywiadzie udzielonym „Wprost” jesienią 2023 roku, wyznała: Boli mnie to, że partie opozycyjne pilnują wyłącznie własnego dobra, a nie dobra kraju. To się powinno zmienić.

– Powtarzam: trzeba słuchać narodu, a nie tego, że dana partia ma swoje zasady, obietnice, które chce spełnić. Każda partia, bez względu na to, czy jest to PiS czy PO, nie może myśleć wyłącznie o swojej pozycji – podkreślała w rozmowie z „Wprost”.

„Możemy wspólnie z Niemcami tworzyć zaporę przeciw Rosji”

Ostro oceniała też poprzednią ekipę rządzącą. – PiS w kółko starszy Polaków Niemcami, a ja od lat – jak mantrę powtarzam: Jestem zwolenniczką przyjaźni ze wszystkimi sąsiadami. Niemcy nie są naszymi wrogami. Po II wojnie światowej przestali być agresorami i razem z nimi możemy tworzyć zaporę. W przyjaźni z Polską możemy tworzyć zaporę przeciw Rosji – komentowała w wywiadzie udzielonym „Wprost”.