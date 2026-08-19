Niemcy szturmują polskie stacje benzynowe. „Polacy robiliby to samo”

Jak wynika z relacji „Faktu” , w województwie zachodniopomorskim, a w szczególności w Świnoujściu od kilku dni pojawiają się długie kolejki na stacjach benzynowych. Wśród kupujących mają dominować kierowcy z Niemiec. W rozmowie z dziennikiem kilku z nich przyznało, że skusiły ich niższe ceny paliwa.

Niemcy masowo tankują w Polsce. „Po prostu się opłaca”

– Po prostu się opłaca. W Niemczech płaciłbym znacznie więcej – przekazał Simon, mieszkaniec Hanoweru. – Skoro jest okazja zapłacić mniej, to dlaczego nie skorzystać – dodał.

– Mieszkam 30 km od granicy. W Niemczech musiałbym płacić 2,55 euro za litr. Tutaj 7,20 zł. Różnica daje mi oszczędność prawie 4 zł na litrze – zwrócił uwagę kolejny turysta z Niemiec.

Głos w rozmowie z „Faktem” zabrał też mieszkaniec Chorzowa. – Każdy szuka oszczędności. Gdyby to po drugiej stronie granicy paliwo było tańsze, Polacy robiliby to samo – stwierdził Marek.

Niższe ceny paliw do końca sierpnia

Przypomnijmy, kilka dni temu Donald Tusk poinformował, że do końca wakacji zostanie obniżony VAT na paliwa i ceny regulowane. „Byłyby jeszcze niższe i do końca roku, gdyby nie Karol Nawrocki. Stanął po stronie koncernów paliwowych, które osiągają rekordowe zyski, nie po stronie ludzi. Dzięki naszej decyzji paliwa są tańsze o ponad 10 proc., ale kosztować będzie to ponad pół miliarda złotych” – napisał w serwisie X polski premier .

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii 19 sierpnia dotyczącym maksymalnych cen detalicznych paliw benzyna 95 ma w środę kosztować 6,46 zł/l, benzyna 98 – 7,26 zł/l, a olej napędowy – 7,47 zł/l.

Jak przekazano, „przepisy wprowadzają obowiązek stosowania maksymalnej ceny detalicznej paliw ciekłych na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna oraz olej napędowy nie mogą być sprzedawane drożej niż podany limit” .

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