Wypadek autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Głos zabrał drugi kierowca

Przypomnijmy, w nocy z 15 na 16 sierpnia w okolicach Mezokeresztes na wschodzie Węgier doszło do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami. 12 osób zginęło, siedmioro odniosło poważne obrażenia. We wtorek sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla kierowcy, który prowadził wówczas autokar.

Wypadek autokaru na Węgrzech. „Zorientowałem się, że jest tragedia”

Gdy doszło do zdarzenia, drugi z nich odpoczywał w wygłuszonym miejscu w pojeździe. W rozmowie z TVN24 relacjonował moment wypadku.

– Kiedy autobus już zaczął się przechylać i uderzać, w tej kabinie zaczęły się dziać ze mną rzeczy jak w pralce. Zorientowałem się, że jest tragedia, wypadek. Jest moment, kiedy trzeba uciekać z tej kabiny – przekazał mężczyzna.

Z jego relacji wynikało, że służby musiały wyłamać wyjścia umieszczone w dachu, a także awaryjne. Pasażerowie, którzy byli w stanie, pomagali też innym poszkodowanym. Ocenił także, że późniejszej akcji ratunkowej pomagali też wolontariusze, również w kwestii późniejszego kontaktu z medykami.

– Węgierska strona robi co może, chociaż uważam, że gdyby było większe wsparcie polskiej strony, ambasady, polskich lekarzy tam na miejscu, to obsługa byłaby dla ludzi milsza, bezpieczniejsza i może by to wszystko przebiegało sprawniej – ocenił w rozmowie z TVN24.

Właściciel firmy przewozowej ws. wypadku: „Nie wiem, co się stało”

Wcześniej właściciel firmy transportowej z Jasła, która odpowiadała za przewóz Polaków, przekazał, że drugi z kierowców przebywa już w Polsce. Wiadomo również, że ma niewielkie obrażenia. Natomiast z mężczyzną, który prowadził pojazd „nie ma kontaktu” .

W rozmowie z Interią dodał również, że obaj kierowcy mają wieloletnie doświadczenie. – Bardzo często jeżdżą do Medjugorie i powiem tak szczerze, mam do nich 100-procentowe zaufanie. Nie wiem, co się stało – mówił.

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