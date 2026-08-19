Senator wyleciał z KO za zabieg syna. Szpital zapłacił karę, chce odzyskać pieniądze od lekarzy

W połowie marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego u syna ówczesnego senatora KO Tomasza Lenza. Po nagłośnieniu historii powołano specjalną komisję wewnętrzną, która miała wyjaśnić sprawę. Rozpoczęła się też kontrola NFZ. Na początku maju rzecznik prasowa kujawsko-pomorskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia przekazała, że jej wynik był dla placówki negatywny.

Barbara Nawrocka wyjaśniała wówczas, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. Gdy chirurg i anestezjolog robili zabieg krewnemu Lenza, pacjenci dwóch oddziałów zostali bez opieki lekarskiej. Na placówkę nałożono 134 tys. zł kary. Była to równowartość ryczałtu, jaki szpital otrzymałby za ten dzień w ramach kontraktu z NFZ.

Tomasz Lenz i zabieg jego syna poza kolejką w Aleksandrowie. Nowe fakty ws. kary

Dyrektor placówki Mariusz Trojanowski potwierdził, że ustalenia wewnętrznej komisji placówki były zbieżne z tymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że wersja senatora „nie miała pokrycia w rzeczywistości”. W połowie maja Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Podobny los spotkał również Trojanowskiego. Szpital odwołał się od kary, ale NFZ uznał, że „nie było podstaw do zmiany decyzji”.

Placówka zapłaciła połowę kary, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zgodził się rozłożyć ją na dwie raty. Pozostała suma ma zostać uregulowana jeszcze w sierpniu. RMF FM poinformowało, że „dyrekcja szpitala będzie próbować odzyskać te pieniądze od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą”. Chodzi o „rozliczenie regresowe”. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura, która prowadzi śledztwo.

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