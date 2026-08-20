Prezydent Sosnowca oburzony. Zniszczono zabytek za 600 tys. zł
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Prezydent Sosnowca oburzony. Zniszczono zabytek za 600 tys. zł

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Glorieta w Sosnowcu
Glorieta w Sosnowcu Źródło: Facebook / Arkadiusz Chęciński
Prezydent Sosnowca zamieścił nagranie, na którym widać, jak opiekunka pozwala mazać dziecku po zabytku. Arkadiusz Chęciński usunął wideo, bo kobieta przeprosiła. Ma wyjaśnić sprawę na policji.

„To jest niepojęte! Mama lub opiekunka sama zachęca dziecko do niszczenia zabytku! To glorieta w Parku Dietla, która kilka lat temu kosztem ponad 600 tysięcy złotych została odnowiona dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Teraz jedna z mam dwa dni z rzędu z tego pięknego zabytku zrobiła sobie tablice. Powiedzcie co trzeba mieć w głowie, żeby na to pozwalać?” – grzmiał prezydent Sosnowca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych we wtorek 18 sierpnia.

„Mało tego! Pracownicy MOSiR-u Sosnowiec wyczyścili glorietę, a kolejnego dnia znów została pomazana! Niestety tym razem już czyszczenie nie wystarczy, bo wierzchnia warstwa materiału została starta. Teraz musimy poczekać na uzgodnienia z konserwatorem zabytków, który ma obiekt pod swoją ochroną. Tu twarze są zasłonięte, ale w zgłoszeniu na policję widać je doskonale. Dlatego czekamy na kontakt ze strony ‘opiekunek’” – kontynuował Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiec. Prezydent Arkadiusz Chęciński o zniszczeniu zabytku. Sprawa trafi na policję

Po 10 godzinach polityk poinformował, że usunął filmy. Chęciński wyjaśnił, że skontaktowała się z nim jedna z dorosłych osób z nagrania. „Przeprosiła i wyjaśni sprawę na komisariacie Policji” – podsumował prezydent Sosnowca. To nie pierwszy raz, kiedy zabytkowa glorieta w Parku Dietla została zniszczona. W połowie sierpnia 2024 r. uszkodziło ją dwóch nastolatków, których wizerunki udało się namierzyć dzięki fotopułapce. Wstępne straty oszacowano wtedy na 11 tys. zł.

Park został założony w 1901 r. w miejscowości Nowy Sosnowiec z inicjatywy lokalnego przemysłowca Henryka Dietla. Wzgórza parku zdobiły sztuczne ruiny, które miały naśladować średniowieczny zamek rycerski. W pobliżu tych ruin usytuowano glorietę w stylu neoklasycystycznym. Po II wojnie światowej w 1945 r. park przekazano mieszkańcom jako publiczną przestrzeń zieloną. Z czasem zabudowa parku uległa dewastacji. Glorieta w 2022 r. przeszła gruntowny remont i odzyskała przedwojenny wygląd.

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Opracował:
Źródło: WPROST.pl