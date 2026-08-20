Prezydent Sosnowca oburzony. Zniszczono zabytek za 600 tys. zł

„To jest niepojęte! Mama lub opiekunka sama zachęca dziecko do niszczenia zabytku! To glorieta w Parku Dietla, która kilka lat temu kosztem ponad 600 tysięcy złotych została odnowiona dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Teraz jedna z mam dwa dni z rzędu z tego pięknego zabytku zrobiła sobie tablice. Powiedzcie co trzeba mieć w głowie, żeby na to pozwalać?” – grzmiał prezydent Sosnowca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych we wtorek 18 sierpnia.

„Mało tego! Pracownicy MOSiR-u Sosnowiec wyczyścili glorietę, a kolejnego dnia znów została pomazana! Niestety tym razem już czyszczenie nie wystarczy, bo wierzchnia warstwa materiału została starta. Teraz musimy poczekać na uzgodnienia z konserwatorem zabytków, który ma obiekt pod swoją ochroną. Tu twarze są zasłonięte, ale w zgłoszeniu na policję widać je doskonale. Dlatego czekamy na kontakt ze strony ‘opiekunek’” – kontynuował Arkadiusz Chęciński.

Sosnowiec. Prezydent Arkadiusz Chęciński o zniszczeniu zabytku. Sprawa trafi na policję

Po 10 godzinach polityk poinformował, że usunął filmy. Chęciński wyjaśnił, że skontaktowała się z nim jedna z dorosłych osób z nagrania. „Przeprosiła i wyjaśni sprawę na komisariacie Policji” – podsumował prezydent Sosnowca. To nie pierwszy raz, kiedy zabytkowa glorieta w Parku Dietla została zniszczona. W połowie sierpnia 2024 r. uszkodziło ją dwóch nastolatków, których wizerunki udało się namierzyć dzięki fotopułapce. Wstępne straty oszacowano wtedy na 11 tys. zł.

Park został założony w 1901 r. w miejscowości Nowy Sosnowiec z inicjatywy lokalnego przemysłowca Henryka Dietla. Wzgórza parku zdobiły sztuczne ruiny, które miały naśladować średniowieczny zamek rycerski. W pobliżu tych ruin usytuowano glorietę w stylu neoklasycystycznym. Po II wojnie światowej w 1945 r. park przekazano mieszkańcom jako publiczną przestrzeń zieloną. Z czasem zabudowa parku uległa dewastacji. Glorieta w 2022 r. przeszła gruntowny remont i odzyskała przedwojenny wygląd.

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