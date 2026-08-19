Niedawno przeżyli powódź, znowu ich zalało. „Kanalizacja burzowa nie działa”

W drugiej połowie sierpnia przez gminę na Opolszczyźnie, która mocno ucierpiała podczas powodzi w 2024 roku, przetoczyły się burze z intensywnymi opadami. Kilkanaście minut deszczu wystarczyło, by pierwsze ulice stały się nieprzejezdne. Wkrótce woda zaczęła wlewać się też do budynków (m.in. do piwnic).

Politycy opozycji zarzucają rządzącym, że przez dwa lata nie podjęli działań, by ochronić gminę przed kolejną katastrofą. „Ponad 360 mln zł miało popłynąć do Głuchołaz na odbudowę po powodzi. (...) [Premier Donald] Tusk i [minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin] Kierwiński powinni wyjaśnić, dlaczego mimo ogromnych środków mieszkańcy nadal nie mogą czuć się bezpiecznie” – napisała na platformie X Katarzyna Czochara, posłanka Prawa i Sprawiedliwości.

Na te, a także inne zarzuty, odpowiadał Adam Szłapka. Wskazywał, że zabezpieczanie i odbudowa wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wymaga dużych inwestycji. Zrzucał też odpowiedzialność na wieloletnie zaniedbania infrastrukturalne. – To są wszystko inwestycje, ale tutaj są potrzeby, których nie finansowano latami – mówił.

A co na to wszystko mieszkańcy? Zwrócili uwagę na konkretne braki.

Opolszczyzna. Mieszkańcy Głuchołazów zabrali głos. Co nie działa w gminie? „Zgłaszałem nieprawidłowości, ale do dziś nikt się nie zjawił”

Jeden z mieszkańców wskazał, że problemem jest m.in. kanalizacja burzowa.

– W niektórych miejscach przekrój przepływu ma 500 mm, żeby za chwilę zmniejszyć się do 200 mm. Przy tak nawalnych opadach deszczu, jakie nawiedziły nas w poniedziałek (17 sierpnia), taki system nie ma szans przyjąć tyle wody – ocenił w rozmowie z Onetem.

To nie wszystko. – Kolejnym problemem były zatkane studzienki kanalizacyjne – zwrócił uwagę.

Władze miejscowości, na terenie której żyje, prosiły, by informować o nieprawidłowościach. W pewnym momencie mężczyzna zauważył, że jedna ze studzienek jest niedrożna. – No więc kilka tygodni temu zgłosiłem, że na (...) drodze prowadzącej do nas od Czech są one pozatykane, ale nikt się do dziś nie zjawił i woda tam wybija – pożalił się redakcji portalu.

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