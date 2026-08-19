Rewolucja w szkołach. Od 1 września zmiany w wyżywieniu

Zmiany są pokłosiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2026 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach, które zacznie obowiązywać od 1 września 2026 r.

Zmiany od nowego roku szkolnego 2026/2027

Nowe przepisy będą obejmować przedszkola, szkoły i inne jednostki systemu oświaty prowadzące żywienie dzieci i młodzieży oraz sprzedaż na swoim terenie.

Polska szkoła i przedszkole mają stać się przestrzenią, w której zdrowe nawyki żywieniowe buduje się od najmłodszych lat. Wchodzące w życie regulacje nakładają na placówki oświatowe obowiązek dostosowania codziennego menu do współczesnych norm naukowych. W praktyce oznacza to wyraźny zwrot w stronę produktów pełnoziarnistych, świeżych warzyw oraz owoców, przy jednoczesnym zdecydowanym ograniczeniu soli, cukru i tłuszczu w posiłkach serwowanych dzieciom.

Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje

Zmiany te wpisują się w wieloletnie działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która łączy rolę edukatora z funkcją kontrolną. Z danych Sanepidu wynika, że tylko w 2025 r. inspekcji poddano ponad 14 tysięcy stołówek oraz punktów gastronomicznych działających w szkołach i przedszkolach. Zdecydowana większość z nich bez zarzutu spełnia obowiązujące normy, co pokazuje, że polska oświata jest przygotowana na kolejne kroki. Zebrane w ten sposób doświadczenia mają ułatwić wdrażanie nowych przepisów i sprawić, by zdrowy wybór stał się dla uczniów naturalnym, codziennym nawykiem

Jak zmienią się posiłki?

Nowe przepisy wprowadzają rozwiązania oparte na aktualnej wiedzy dotyczącej zasad zdrowego żywienia. Najważniejsze zmiany to m.in.:

zwiększony udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego w codziennych posiłkach;

promowanie zasad tzw. diety planetarnej, która uwzględnia zarówno zdrowie człowieka, jak i troskę o środowisko;

ograniczenie ilości dodawanych cukrów w napojach przygotowywanych na miejscu;

częstsze wykorzystanie produktów pełnoziarnistych;

wprowadzenie obowiązkowej potrawy roślinnej w ramach obiadu raz w tygodniu;

uwzględnianie potrzeb osób, które nie spożywają produktów odzwierzęcych;

przygotowywanie zup na bazie wywarów warzywnych co najmniej dwa razy w tygodniu;

preferowanie wody jako podstawowego napoju podawanego dzieciom i młodzieży;

zachęcanie do wykorzystywania produktów lokalnych lub ekologicznych, jeśli jest to możliwe.

Rodzice mają decydujący głos

Wszystkie dzieci nadal będą mogły korzystać ze sklepików szkolnych i stołówek. Rodzice, którzy sami przygotowują posiłki dla swoich dzieci będą mogły dzieciom dać to, co uznają za stosowne. Zadaniem szkoły ma być budowanie dobrych nawyków żywieniowych, a nie ingerencja w wychowanie i wyżywienie w rodzinach.

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