Żurek ostrzegł prezesa TK. „Jeśli popełnił przestępstwo, odpowie”

W połowie sierpnia tego roku prezes Trybunału Konstytucyjnego gościł w studiu Telewizji Republika. Podczas wywiadu ujawnił niespodziewanie, że za czasów, gdy był szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, miała ona dostęp do informacji „pochodzących z wnętrza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

W związku z tym ze strony rządzących pojawiły się podejrzenia, iż w latach 2006-2007 służby specjalne prowadziły działania operacyjne wobec międzynarodowego organu sądownictwa.

Na słowa Bogdana Święczkowskiego, które padły na antenie stacji TV Republika, zareagował w środę minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Waldemar Żurek nie chce tego tak zostawić. „Czas odpowiedzialności Bogdana Święczkowskiego nadchodzi”

„W sprawie pana Święczkowskiego powiem krótko: dokładnie sprawdzimy każdy wątek rzekomej inwigilacji ETPCz, o której opowiadał w TV Republika. Jeżeli jako szef ABW popełnił przestępstwo, będzie musiał za to ponieść konsekwencje.

Trzeba powiedzieć jasno – czas odpowiedzialności Bogdana Święczkowskiego nadchodzi. Proszę regulować odbiorniki – więcej informacji niebawem” – zapowiedział 19 sierpnia.

Donald Tusk: Ja i moja rodzina byliśmy podsłuchiwani

Nie tylko Waldemar Żurek zabrał ws. głos. Wcześniej komentarza udzielał także premier Donald Tusk.

– Wiem, że lubi podsłuchiwać i, według wielu danych, także ja i moja rodzina byliśmy tego ofiarami. Tak, to naprawdę bardzo ciekawe, że ktoś taki jest szefem TK, ale mam nadzieję, że najbliższe tygodnie pokażą, iż jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą sytuacją – stwierdził po pytaniu zadanym przez redakcję Wirtualnej Polski.

Jeśli chodzi o ABW, przedstawiciele agencji nie potwierdzili informacji, która podana została przez prezesa TK. Służby zapewniły, że nie prowadzą takich działań.

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