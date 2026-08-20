Lekarz zarobił 337 tys. zł w 43 godziny. Ujawniono stawki w warszawskim szpitalu

7848 zł za godzinę – taką stawkę otrzymał jeden z ortopedów realizujących kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w prywatnym Warsaw Medical Center. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, lekarz przepracował 43 godziny, co przełożyło się na łączną kwotę 337 tys. zł. Nie był to odosobniony przypadek. Inny ortopeda pracujący w tej samej warszawskiej placówce otrzymywał 7708 zł za godzinę. Po 30 godzinach jego wynagrodzenie wyniosło 231 tys. zł.

Ile zarabiali lekarze w Warsaw Medical Center?

Ujawnione informacje pokazują, że wysokie stawki dotyczyły nie tylko ortopedów. Według danych opisanych przez „Wyborczą” również laryngolodzy mogli liczyć na wysokie wynagrodzenia. Najniższa wskazana stawka w tej grupie zawodowej wynosiła 1448 zł za godzinę pracy. Placówka podała kwoty wypłacane medykom, ale nie ujawniła ich nazwisk ani innych informacji pozwalających zidentyfikować konkretne osoby.

Warsaw Medical Center przekazał informacje po wniosku organizacji pozarządowej Watchdog Polska. Zwróciła się ona o ujawnienie zarobków lekarzy do ponad tysiąca placówek medycznych w całym kraju. Warszawski szpital zdecydował się podać same stawki bez danych osobowych medyków.

Dlaczego szpital nie podał nazwisk lekarzy?

Prezes Warsaw Medical Center Jolanta Grajczyk wyjaśniła w korespondencji z „Gazetą Wyborczą”, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Jak zaznaczyła, wyjątek może dotyczyć osób pełniących funkcje publiczne w związku z wykonywaniem tych zadań. Lekarze udzielający świadczeń w prywatnym szpitalu na podstawie umów cywilnoprawnych nie są jednak wprost traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Z tego powodu placówka ujawniła kwoty, zachowując anonimowość medyków.

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