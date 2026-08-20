Szpital na Pomorzu ogłosił upadłość. „Mieszkańcy zasługują na prawdę”

Burmistrz Miastka (woj. pomorskie) we wtorek 18 sierpnia poinformował o „złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Szpitala Miejskiego” w mieście. „To bardzo trudna, ale niezbędna decyzja, która musiała być podjęta” – podkreślił w mediach społecznościowych Jerzy Wójtowicz. Polityk wyjaśnił, że krok wykonano, „aby możliwe było dalsze realizowanie świadczeń medycznych bez zakłóceń i bez dalszego obciążania finansowego gminy”.

Wójtowicz zaznaczył, że zdaje sobie sprawę z tego, że ruch wywołała wiele emocji. Burmistrz Miastka przestrzegał też przed szukaniem winnych. Przypomniał, że przed laty zmiany chciała wprowadzić ówczesna włodarz miasta, ale jej nie pozwolono i ostatecznie została odwołana ze stanowiska w referendum. „Dziś wiele osób otwarcie przyznaje, że podejmowane wówczas działania były właściwym kierunkiem. Historia powinna być dla nas lekcją” – przekonywał Wójtowicz.

Burmistrz Miastka wyjaśnił, „na czym polega odpowiedzialność”. Odpowiedział posłance PiS

Polityk podsumował, że „odpowiedzialność polega właśnie na podjęciu decyzji, których nikt nie chce podejmować”. Wójtowicz zareagował na słowa posłanki PiS Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, która zarzuciła mu, że „nie chciał walczyć” o szpital. Zdaniem burmistrza Miastka „taka sugestia jest nieuczciwa”, bo wysiłki w tym zakresie podejmował od 2,5 roku. Wójtowicz zaznaczył, że „odpowiedzialność za sytuację finansową placówki nie powstała w dniu podjęcia obecnej decyzji”.

Już w 2021 r. dług przekraczał 25 mln zł. „Zadłużenie narastało przez lata, a dzisiaj problemu nie da się rozwiązać samym apelem, spotkaniem z mieszkańcami czy polityczną deklaracją. Jeżeli szpital nie jest w stanie regulować zobowiązań, ma niewypłacone wynagrodzenia i generuje kolejne straty, to obowiązkiem władz jest przede wszystkim działać odpowiedzialnie i zgodnie z prawem, a nie podejmować decyzje tylko po to, żeby dobrze wyglądały politycznie” – przekonywał polityk.

Szpital ogłosił upadłość. Jerzy Wójtowicz reaguje na słowa Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk

Wójtowicz przekonywał, że „trudniej jest odpowiedzieć na konkretne pytania: za jakie pieniądze, w jaki sposób i na jak długo? Kto miałby pokrywać kolejne miliony strat? Skąd środki na wynagrodzenia, zobowiązania i bieżące funkcjonowanie?”. Zarzucił też posłance, że nic nie zrobiła aby zmienić funkcjonowanie „chorej” służby zdrowia w Polsce. Burmistrz Miastka podsumował, że „mieszkańcy zasługują naprawdę”.

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