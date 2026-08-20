10 mld euro na metra w Polsce. Tusk ujawnił, które miasto „jest zdecydowanie na pierwszym miejscu”

Donald Tusk pojawił się w Krakowie. – Ja tu jestem ze względu na panią senator Monikę Piątkowską, która podjęła to wielkie wyzwanie kandydowania na wyborach prezydenckich – powiedział na wstępie lider KO. Tusk usprawiedliwiał się, że obiecał senator odwiedziny, ale na przeszkodzie stanęły jego obowiązki jako premiera. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej poruszył m.in. temat opłaty turystycznej.

Tusk przypomniał, że kiedy poprzednio był premierem w Krakowie w 2014 r. odbyło się referendum ws. budowy metra, które przyniosło „dużo emocji”. Lider KO dodał, że „werdykt był jednoznaczny”. – Temat od czasu do czasu pojawia się jako niespełnione marzenie, wyzwanie, pytanie o pieniądze. Ja przyjechałem tutaj, żeby potwierdzić coś, o czym państwo wiecie z całą pewnością, ale Monika Piątkowska powiedziała, że bez tego komunikatu ja nie mam się co w Krakowie pokazywać – mówił.

Wybory prezydenckie w Krakowie. Donald Tusk wsparł Monikę Piątkowską. Mówił m.in. o metrze

– Chcę powiedzieć i potwierdzić, Ministerstwo Infrastruktury przygotowało wiele miesięcy temu warty 10 miliardów euro program finansujący projekty metro w polskich miastach. Używam liczby mnogiej, bo ten program, w związku także ze środkami europejskimi, jest zaprojektowany jako program krajowy. Ale zarówno w intencji ministra infrastruktury, jak mojej, Kraków jest zdecydowanie na pierwszym miejscu – zapewnił Tusk.

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej „nie wykluczył, że być może w innych miastach w ogóle nie pojawi się idea metra, bo to nie jest taki prosty projekt”. – Kraków ma tę potrzebę jednoznacznie i te pieniądze znajdą się wtedy, kiedy każdy wykona swoją część roboty. Jak wiecie, zacząć finansować projekt metra to będzie możliwe, kiedy będą te wszystkie zgody, głównie środowiskowe, wszystkie ustalenia dotyczące geologii, czyli przygotowanie rzeczywistego placu budowy – wyjaśniał Tusk.

Premier wrócił do referendum z 2014 r. „Miejcie świadomość”

Lider KO zaznaczył, że metro w tym mieście jest ważne. – Ja szanuję ten wynik referendum, ale jeszcze raz chcę też wyraźnie podkreślić: miejcie w Krakowie świadomość, że ze strony rządu, i czy ja będę dalej premierem, czy nie, bez znaczenia, bo nie wyobrażam sobie, żeby kolejni premierzy czy rządy przerwały ten projekt – podkreślił Tusk. Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że budowa metra wiąże się z uciążliwościami, dlatego upewnił się u Piątkowskiej, czy miasto tego chce.

Tusk zadeklarował, że „rząd jest na to gotowy”. – To nie będzie finansowane z pieniędzy podatników z całego kraju, nie chodzi o budżet centralny, tylko o taki montaż finansowy, który nie będzie budził negatywnych też emocji w innych miastach, ale będzie skutecznie realizował tę finansową stronę tego przedsięwzięcia – podsumował. Lider KO zakończył, że „potrzeba w Krakowie na miejscu władz, które szybko i dobrze przygotują ten projekt”.

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