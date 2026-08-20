Spora wpadka na antenie TVP Info. Prowadzący zrugał zespół: „Może ktoś w końcu się zajmie pracą”

Do zdarzenia doszło w środę 20 sierpnia po tym, jak popularny w sieci youtuber Stuart K.-B. usłyszał zarzuty dotyczące m.in. czynów seksualnych wobec osób poniżej 15. roku życia. Sprawa była omawiana na antenie TVP Info, a jedna z reporterek stacji pojawiła się przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie. Gdy studio połączyło się z nią, aby ta zrelacjonowała najnowsze ustalenia w tej sprawie, doszło do niecodziennej sytuacji na wizji.

Wpadka na antenie TVP Info. Ostre słowa reportera

Prezenter TVP Info Bartosz Cebeńko chciał przedstawić reporterkę przed tym, jak przekaże jej głos, jednak przyznał, że nie zna jej imienia i nazwiska. Po czym zrugał zespół redakcyjny stacji.

– Przed Prokuraturą Okręgową w Warszawie jest nasz reporter... Nasza reporterka, która już teraz będzie mówiła o szczegółach – rozpoczął Cebeńko. Następnie przeprosił za to, że nie przedstawił swojej rozmówczyni.

– W zapowiedzi nie było ani twojego imienia, ani nazwiska, podgląd jest tak daleko, że nie jestem w stanie rozpoznać, który jest reporter – wytłumaczył. Później dodał: – Przedstaw się, jeśli możesz, a może ktoś, kto tu przyszedł do pracy, w końcu się zajmie swoją pracą w newsroomie.

„Nikt nie zwróciłby uwagi”

Nagranie szybko trafiło do sieci i było szeroko komentowane przez internautów. Jeden z użytkowników stwierdził, że zachowanie prowadzącego było nieprofesjonalne i „wystarczyło powiedzieć, że jest z nami reporterka i nikt by nie zwrócił na nic uwagi” . Pojawiły się też komentarze, że mężczyzna miał wcześniej uzyskać potrzebne informacje.

Przypomnijmy, Bartosz Cebeńko jest dziennikarzem telewizyjnym oraz radiowym. Był związany z Telewizją Polsat, a teraz z Telewizją Polską. Prowadził m.in. popularny „Teleexpress” czy „Debiuty” w Opolu w 2024 roku.

Czytaj też:

Wiceminister obrony o głośnej wpadce Karola Nawrockiego. „Druzgocąca” Czytaj też:

Nawrocki zaliczył sporą wpadkę. „Wielcy obrońcy Monte Cassino”