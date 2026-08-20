Gwiazdy promują Polskę. Premier zdradził, co sądzi o nowej kampanii za 7 mln zł

Podczas konferencji prasowej premier został zapytany o spot przygotowany przez Polską Organizację Turystyczną. W kampanii „Polska. Więcej niż myślisz” wystąpili m.in. Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, Anja Rubik i Nikodem Rozbicki. Szef rządu ocenił, że część pomysłów jest ciekawa. Szczególnie ucieszył go udział Jessego Eisenberga, z którym „zdążył się zaprzyjaźnić”. Wspominał też, że aktor był wyraźnie wzruszony, gdy otrzymał od niego koszulkę reprezentacji Polski.

Premier: „Gdybym był scenarzystą, zbudowałbym to inaczej”

Premier zaznaczył, że nie był ani reżyserem, ani scenarzystą reklamy. – Gdybym był, to bym pewnie może trochę inaczej ten scenariusz zbudował – przyznał Tusk, ale nie sprecyzował, co chciałby zmienić.

Według niego pod materiałem na Instagramie POT pojawiło się blisko 100 tys. polubień. Przyznał jednocześnie, że opinie są podzielone. Żartował, że różnice zdań dotyczą nawet serialu „Ranczo”.

– Są podzielone, tak. Ale wiecie, że zawsze będą podzielone, nie? Znaczy to Jak zauważyłem, nawet zdania na temat Rancza są podzielone – przyznał uśmiechem premier.

Lewandowski, Eisenberg i Rubik reklamują Warszawę

Pierwszy spot promuje Warszawę. Nikodem Rozbicki wciela się w nim w Fryderyka Chopina i oprowadza widzów po stolicy. Na ekranie pojawiają się również Rubik, Eisenberg i Lewandowski, a muzykę przygotował Radzimir Dębski, znany jako Jimek. Kampania ma trafić do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. Powstały trzy materiały poświęcone Warszawie, Gdańskowi i Krakowowi. Według mediów branżowych budżet projektu zleconego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynosi 7 mln zł.

Efektowna obsada ma przyciągać uwagę zagranicznych turystów. Wywołała jednak dyskusję o tym, czy widzowie zapamiętają promowane miejsca, czy przede wszystkim występujące w reklamie gwiazdy. Samo hasło „More than you expected” nawiązuje do badań, według których turyści po wizycie oceniają Polskę lepiej, niż wskazywały ich wcześniejsze wyobrażenia. POT chce przełamywać stereotypy i pokazywać mniej oczywiste oblicze kraju.

Rząd zapowiada zintegrowaną promocję Polski

Premier Donald Tusk wskazał, że za dalsze działania odpowiada pełnomocniczka rządu ds. promocji marki Polski prof. Mroż-Górnicza. Zapowiedział zintegrowaną kampanię obejmującą różne dziedziny życia. Na efekty trzeba jeszcze poczekać, ale branża turystyczna powinna być zadowolona.

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