Komorowski przewiduje los kandydata na sędziego TK. Stwierdził, co zrobi z nim Święczkowski

Bronisław Komorowski we wtorek 18 sierpnia został zapytany w Polsat News, jak ocenia kandydaturę Macieja Berka do TK. – Ja nie rozumiem tego ruchu. Zrozumiałbym, gdybym miał pewność, że jest jakiś pomysł na przyśpieszenie czy załatwienie sprawy, czyli odblokowanie kwestii Trybunału Konstytucyjnego, że do tego pomysłu jest pan minister Berek konieczny. To inaczej bym na tę sprawę spojrzał – zaczął były prezydent.

Bronisław Komorowski o Macieju Berku w TK. „Jestem ostatni chętny do przypominania”

– Obawiam się, że jeśli pan minister Berek stanie się sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to raczej zasili tę grupę sędziów, którą pan Święczkowski trzyma na korytarzu, nie dając im możliwości pełnienia swoich funkcji – kontynuował Komorowski. Były prezydent zaznaczył, że „jest ostatni chętny do przypominania Donaldowi Tuskowi, że obiecywał, że nie będą politycy kierowani do TK”.

– To jest potwierdzenie zasady, którą powinien głęboko przemyśleć pan Jarosław Kaczyński, cały PiS, że kto kopie dołki, ten sam w nie wpada – mówił Komorowski. Były prezydent przypomniał, że Karol Nawrocki zawetował ustawę, która wprowadzała czteroletnią karencję dla polityków, którzy chcieli startować do Trybunału Konstytucyjnego. Komorowski stwierdził też, że to Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze upartyjniło TK.

Były prezydent: Wszyscy się przekonali, że bez wpływów w TK, jest o wiele trudniej rządzić

Były prezydent zgodził się, że pomysł może się nie podobać i sam nie jest jego entuzjastą, ale „ludzie z PiS są ostatnimi, którzy mogą go krytykować, bo to oni stworzyli taką sytuację”. – Obecny rząd idzie po bandzie w tej sprawie, ale oni poszli po jeszcze ostrzejszej bandzie wcześniej – zaznaczył Komorowski. Były prezydent stwierdził, że „jest pewne to, że wszyscy się przekonali, zarówno rządzący jak opozycja, że bez wpływów w Trybunale Konstytucyjnym, jest o wiele trudniej rządzić”.

Komorowski zauważył, że aktualnie „TK i Nawrocki są źródłem obstrukcji”. Były prezydent ocenił, że to dla niego „potwierdzenie bardzo smutnej tezy, że łatwiej jest popsuć ustrój państwa, niż go naprawić”. Komorowski mówił, że „władza ma pokusę, aby skorzystać z różnych fauli, które zrobili poprzednicy”. – Taka sytuacja, w której Trybunał Konstytucyjny jest de facto w garści Kaczyńskiego, jeszcze szefa opozycji, no przecież musi każdemu politykowi dać wiele do myślenia – zakończył.

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