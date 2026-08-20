Rząd finalizuje „odbudowę” TK, a później SN. „Zakończymy butę i bezprawie”

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz w rozmowie z „Faktem” podsumował działania rządu nakierowane na naprawę wymiaru sprawiedliwości i zdradził, czego powinniśmy spodziewać się w tej kwestii w najbliższym czasie. Zaczął od podkreślenia sukcesu w KRS.

Rząd skończył z KRS. Pora na TK i SN

– Mimo niewiarygodnie trudnych uwarunkowań, blokady ze strony obu prezydentów — najpierw Dudy, teraz Nawrockiego. Udało się odbudować konstytucyjną Krajową Radę Sądownictwa — kręgosłup wymiaru sprawiedliwości. Niemal nikt w to nie wierzył, a jednak prawdziwa KRS już działa – deklarował.

— Tym, którzy usłyszą w odpowiedzi manipulację, że wybrana została na tych samych zasadach co neoKRS, od razu wyjaśniam: nie, to nieprawda. Sędziowska większość Rady wskazana została teraz zgodnie z konstytucją przez sędziów w transparentnych wyborach — zastrzegał Wawrykiewicz.

Następnym celem rządu ma być TK. – Obecnie trwa proces odbudowy Trybunału Konstytucyjnego — jesień nadchodzi i przyniesie tam fundamentalne zmiany. Trybunał po dekadzie znów stanie się niezależnym i bezstronnym sądem konstytucyjnym służącym obywatelom. Potem przyjdzie czas na Sąd Najwyższy. Zakończymy tę butę i bezprawie. Najważniejszy sąd w Polsce znów będzie orzekał dla ludzi i państwa w legalnych składach – oznajmiał.

Wawrykiewicz o neo-sędziach: Miernoty, nieuki i karierowicze

Rozmówca „Faktu” nie krył, że działania PiS w latach 2015-2023 ocenia jako „dewastację wymiaru sprawiedliwości”. – PiS zhakował system sądownictwa i wprowadził do niego całą rzeszę miernot, nieuków i karierowiczów. Oni poczuli, że „hulaj dusza, piekła nie ma”, że wolno im wszystko. A ponieważ nie mają żadnych standardów, żadnej etyki, to zachowywali się od początku, jak na nich przystało – podkreślał prawnik z KO.

— Sąd Najwyższy był świątynią sprawiedliwości, a oni weszli tam w gumofilcach, z całą swoją arogancją i impertynencją. Nie interesują ich wyroki europejskich trybunałów, nie interesuje uchwała 59 legalnych sędziów SN ze stycznia 2020 r. Bo wszystkie te orzeczenia i uchwała potwierdzają ich nielegalny status – przypominał.

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