„Katowice w północnym centrum Polski”. Burza ws. raportu za 200 tys. zł. Ministerstwo reaguje

Barbara Mróz-Gorgoń objęła nową funkcję w Radzie Ministrów zaledwie trzy tygodnie temu. Teraz mówi się o niej głośno w kontekście raportu pt.: „Polaków Portret Własny”, na którym widnieje logo m.in. resortu sportu i turystyki (którym kieruje obecnie Jakub Rutnicki). To dlatego, że sekretarz stanu wymieniona została w nim jako autorka.

Wokół publikacji gorąco zrobiło się, gdy analizie poddał ją Sebastian Meitz – ekspert m.in. ds. sztucznej inteligencji. W jego ocenie raport mógł powstać przy użyciu SI. Zawiera on ciekawostki – na przykład stwierdzenie, że Katowice znajdują się „w północnym centrum Polski”. Zwrócił uwagę, że ministerstwo sportu wpłaciło na konto Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce kwotę 200 tys. PLN na realizację zadania publicznego „Marka Polska – podstrategia turystyczna”.

Meitz oznaczył na platformie X resort i zadał kilka pytań – m.in. o to, czy dokument wygenerowała AI (artificial intelligence).

Jest oświadczenie resortu Jakuba Rutnickiego

MSiT poinformowało, że krążący po sieci raport „nie był przedmiotem zamówienia, ani nie stanowił realizacji żadnej umowy, której stroną byłby resort”.



Ministerstwo „podpisało umowę z wykonawcą (tj. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy) podstartegii turystycznej Marka Polska”. „Wykonawca został wybrany w ramach konkursu po złożeniu stosownej oferty. Głównym przedmiotem umowy było przygotowanie obszernego opracowania «Strategia Marki Polska», a także przeprowadzenie badań (wywiadów pogłębionych, badań focusowych, warsztatów Design Thinking), organizacja konferencji «Przyszłość Marki Polska», organizacja warsztatów eksperckich i paneli dyskusyjnych oraz udziału ekspertów w tworzeniu podstrategii.

Wykonawca przedstawił sprawozdanie z realizacji umowy wraz z dowodami realizacji poszczególnych punktów. MSiT przyjęło rozliczenie umowy na poziomie 179 738,19 zł. Przedstawiony na platformie X raport nie stanowił części umowy, ani nie był przedłożony w ramach sprawozdania. Do MSiT nie wpłynęła prośba o użycie logotypu, a informacja, że raport realizowany jest ze środków MSiT, jest nieprawdziwa” – zastrzegli przedstawiciele resortu.

Barbara Mróz-Gorgoń: Rola modeli generatywnej sztucznej inteligencji została ograniczona do etapu pomocniczego

Głos ws. zabrała także Mróz-Gorgoń. „Przedstawiony raport nie był częścią zamówienia ani umowy. Praca badawcza została przeprowadzona zgodnie z zasadami nauk społecznych, rzetelnie i merytorycznie, w oparciu o opisaną metodologię” – zapewniła pełnomocniczka rządu.

Ekspertka zaznaczyła, że „wszelkie założenia rozwiązań, koncepcję i idee prezentowane w dokumencie są oryginalnym dorobkiem autorów”. „Rola modeli generatywnej sztucznej inteligencji została celowo ograniczona do etapu pomocniczego (nieautorskiego), obejmującego wsparcie w testowaniu hipotez. Pełną odpowiedzialność za ekspertyzę, redakcję i weryfikację merytoryczną ponoszą autorzy” – wskazała.

Ten raport to „niechlujnie zebrane spostrzeżenia”?

Z raportem zapoznały się także Dorota Peretiatkowicz & Katarzyna Krzywicka-Zdunek, znane w sieci jako Socjolożki.

W ich opinii zawiera on „niechlujnie zebrane spostrzeżenia, które prowadzą do wniosku, że «Polska marka wymaga systematycznego, ponadpartyjnego, długoterminowego zaangażowania (minimum 10-20 lat) na poziomie rządowym, biznesowym i społecznym. Badania pokazały, że Polacy nie są przeciwni działaniom brandingowym – są przeciwni ich SŁABEJ REALIZACJI». Wow!” – oceniły w poście na Instagramie.

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