ZNP odpowiada MEN ws. zarobków nauczycieli. „Skoro jest dobrze, to skąd 20 tys. wakatów?”
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ZNP odpowiada MEN ws. zarobków nauczycieli. „Skoro jest dobrze, to skąd 20 tys. wakatów?”

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Sławomir Broniarz
Sławomir Broniarz Źródło: Shutterstock / Grand Warszawski
Ostatniego dnia sierpnia odbędzie się protest nauczycieli. Grupa zawodowa, która liczy ponad 600 tys. osób, domaga się m.in. podwyżek.

„Politycy do tablicy! Godne płace: Dotrzymajcie słowa” – to hasło protestu, który organizowany jest przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Uczestnicy zbiorą się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, by zwrócić uwagę na niespełnione obietnice rządu Donalda Tuska.

– Obiecali nam powiązanie wynagrodzeń nauczycieli z przeciętną płacą w gospodarce, ale do dzisiaj nie dotrzymali słowa – wskazała Urszula Woźniak, wiceprezeska zarządu głównego ZNP. Zaś w ocenie Sławomira Broniarza zachowanie osób dzierżących dziś w rękach władzę, jest „skandaliczne”. – To lekceważenie ponad 600-tysięcznej grupy zawodowej, która na swoich barkach dźwiga jakość systemu edukacji – podkreślił szef ZNP. Zwrócił uwagę, że jedyne, co zaproponowali rządzący, to „waloryzacja płac na poziomie trzech procent”.

Na początku lipca Broniarz zaznaczał, że ani spotkanie z przedstawicielami ministerstwa edukacji narodowej, którym kieruje Barbara Nowacka, ani to z posłami koalicji rządzącej „nie dało przełomu”. – Nie przyniosły wiążących deklaracji w sprawie projektu ustawy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” – mówił.

Prezes ZNP gościł w czwartek (20 sierpnia) w studiu Polsat News.

– Protest jest uzasadniony. (...) Otrzymaliśmy 30 proc. [podwyżki – przyp. red.] w 2024 roku. (...) Gdyby nie ta podwyżka to mielibyśmy dzisiaj płace (...) niższe niż wynagrodzenie minimalne. (...) Deklaracje, który za tym szły, mówiły o tym, że będziemy starali się poprawić sytuacje materialną nauczycieli, a przede wszystkim uchwalimy inicjatywę ustawodawczą ZNP, tą obywatelską, która odpolityczni proces tworzenia naszych wynagrodzeń i będzie zrównywała nasze płace z przeciętnym wynagrodzeniem – wytłumaczył.

Odniósł się też do osób, które sceptycznie podchodzą do podwyżek nauczycieli. – Skoro jest tak dobrze, to dlaczego brakuje 15-20 tys. nauczycieli. Skoro tak dobrze zarabiamy, mamy tak lukratywne umowy i lekką pracę, to dlaczego tych nauczycieli brakuje? – pytał retorycznie na antenie stacji.

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Źródło: Polsat News / ZNP