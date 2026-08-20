Prezes TK powołał się na ABW i informacje „z wnętrza ETPCz”. Siemoniak: Służby się tym nie zajmują
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Prezes TK powołał się na ABW i informacje „z wnętrza ETPCz”. Siemoniak: Służby się tym nie zajmują

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Tomasz Siemoniak
Tomasz Siemoniak Źródło: PAP / Piotr Nowak
Tomasz Siemoniak odniósł się do twierdzeń prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Chodzi o słowa na temat inwigilacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego przypomniał ostatnio, że był przed laty szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na antenie TV Republika stwierdził, że służba „dysponowała różnego rodzaju środkami i informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPCz”.

ABW inwigilowała europejski trybunał? Siemoniak reaguje

– Więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie – dodawał Święczkowski. Komentując te słowa, Donald Tusk stwierdził, że wybór Święczkowskiego na prezesa TK był „najbardziej radykalną ilustracją upadku instytucji prawa, w tym Trybunału Konstytucyjnego pod rządami PiS-u i pana Andrzeja Dudy, a dzisiaj prezydenta Karola Nawrockiego”.

Niespodziewane słowa szefa TK skomentował też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. – Warto to zweryfikować, bo mówimy o osobie, która cieszy się dość złą sławą, bo widzieliśmy go później np. w aferze Pegasusa. Jeśli więc Święczkowski coś takiego mówi, należy to traktować poważnie. Z tego, co mi wiadomo, prokuratura będzie tę sprawę badała, więc tak – trzeba tę kwestię wyjaśnić. Pytanie, czy to jakieś przekłamania na użytek wzmacniania własnej pozycji – mówił.

Siemoniak jednoznacznie oceniał, że Święczkowski nie może zarzucać ETPCz braku niezależności. – To tezy absolutnie polityczne. Nie wierzę, żeby jakakolwiek profesjonalna służba specjalna – wywiadowcza czy kontrwywiadowcza – była od tego, żeby stwierdzać, czy jakaś instytucja jest sądem i czy jest niezawisła – zauważał w rozmowie z WP.

Siemoniak: Prokuratura sprawdzi słowa Święczkowskiego

– Będziemy współpracować z prokuraturą. Możliwości prokuratury są wielokrotnie większe niż służb, chyba że pewne czynności prokurator zleci służbie. Na pewno trzeba przesłuchać samego Święczkowskiego – o czym mówi, do czego się odwołuje – i przeprowadzić postępowanie. Trzeba też sprawdzić, czy są jakieś ślady tego, o czym mówi – zaznaczał Siemoniak.

Zapowiedział, że porozmawia też z szefem ABW. Ma nadzieję, że prokuratura będzie mogła wzywać świadków, współpracowników Święczkowskiego z tamtego okresu i uda jej się odtworzyć, co właściwie się wydarzyło i dlaczego prezes TK mówi to, co mówi.

– Powodów jest bardzo dużo. Ta sprawa pokazuje tylko, w jakich rękach w Polsce była przez jakiś czas prokuratura czy ta konkretna służba specjalna. To kompletne mylenie działania w interesie państwa z działaniem w interesie partii. Jest absurdalne, żeby inwigilować europejskie instytucje przez polskie służby specjalne. Czy to komuś w ogóle przychodzi do głowy? – podsumował.

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Źródło: Wirtualna Polska