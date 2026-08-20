Prezes TK powołał się na ABW i informacje „z wnętrza ETPCz”. Siemoniak: Służby się tym nie zajmują

Prezes Trybunału Konstytucyjnego przypomniał ostatnio, że był przed laty szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na antenie TV Republika stwierdził, że służba „dysponowała różnego rodzaju środkami i informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPCz”.

ABW inwigilowała europejski trybunał? Siemoniak reaguje

– Więc mogę powiedzieć, że ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie – dodawał Święczkowski. Komentując te słowa, Donald Tusk stwierdził, że wybór Święczkowskiego na prezesa TK był „najbardziej radykalną ilustracją upadku instytucji prawa, w tym Trybunału Konstytucyjnego pod rządami PiS-u i pana Andrzeja Dudy, a dzisiaj prezydenta Karola Nawrockiego”.

Niespodziewane słowa szefa TK skomentował też minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. – Warto to zweryfikować, bo mówimy o osobie, która cieszy się dość złą sławą, bo widzieliśmy go później np. w aferze Pegasusa. Jeśli więc Święczkowski coś takiego mówi, należy to traktować poważnie. Z tego, co mi wiadomo, prokuratura będzie tę sprawę badała, więc tak – trzeba tę kwestię wyjaśnić. Pytanie, czy to jakieś przekłamania na użytek wzmacniania własnej pozycji – mówił.

Siemoniak jednoznacznie oceniał, że Święczkowski nie może zarzucać ETPCz braku niezależności. – To tezy absolutnie polityczne. Nie wierzę, żeby jakakolwiek profesjonalna służba specjalna – wywiadowcza czy kontrwywiadowcza – była od tego, żeby stwierdzać, czy jakaś instytucja jest sądem i czy jest niezawisła – zauważał w rozmowie z WP.

Siemoniak: Prokuratura sprawdzi słowa Święczkowskiego

– Będziemy współpracować z prokuraturą. Możliwości prokuratury są wielokrotnie większe niż służb, chyba że pewne czynności prokurator zleci służbie. Na pewno trzeba przesłuchać samego Święczkowskiego – o czym mówi, do czego się odwołuje – i przeprowadzić postępowanie. Trzeba też sprawdzić, czy są jakieś ślady tego, o czym mówi – zaznaczał Siemoniak.

Zapowiedział, że porozmawia też z szefem ABW. Ma nadzieję, że prokuratura będzie mogła wzywać świadków, współpracowników Święczkowskiego z tamtego okresu i uda jej się odtworzyć, co właściwie się wydarzyło i dlaczego prezes TK mówi to, co mówi.

– Powodów jest bardzo dużo. Ta sprawa pokazuje tylko, w jakich rękach w Polsce była przez jakiś czas prokuratura czy ta konkretna służba specjalna. To kompletne mylenie działania w interesie państwa z działaniem w interesie partii. Jest absurdalne, żeby inwigilować europejskie instytucje przez polskie służby specjalne. Czy to komuś w ogóle przychodzi do głowy? – podsumował.

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