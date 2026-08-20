Będzie kolejne weto? Otoczenie prezydenta kpi z propozycji rządu

W środę (19 sierpnia) premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów i gospodarki – Andrzejem Domańskim – poinformował o planowanych zmianach w podatkach. Rząd chce, by 12-procentowa stawka PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) będzie obowiązywać do 130 tysięcy złotych, a nie, jak dotychczas, do 120 tys. PLN. Zaś osoby, które zarabiają 130-150 tys., będą podlegały stawce 24 proc. Jest jeszcze jedna stawka – 32 proc. Obejmuje ona osoby z dochodami przekraczającymi 150 tys. zł. A to nie wszystko – rząd chce również podnieść podstawową stawkę CIT (podatek od dochodów spółek) dla największych przedsiębiorstw. Firmy osiągające roczne przychody przekraczające 50 milionów euro miałyby płacić 22 proc. CIT zamiast obecnych 19 proc. I jeszcze jedna kwestia – zmniejszenie limitu przychodów, który pozwoliłby na korzystanie z ryczałtu. Od 2027 roku ma on wynosić 250 tys. EUR (w 2025 r. jest to 2 mln EUR). Zmian w tym obszarze będzie jednak więcej.

Zmiany te wywołały poruszenie w świecie polskiej polityki. Zdaniem mediów weto Karola Nawrockiego jest niemal pewne.

Szykują się zmiany w podatkach? „Kosmetyczne”

Otoczenie prezydenta na propozycje rządu zareagowało ponoć politowaniem. – Pojawiły się i tyle. Nie emocjonujemy się – powiedział jeden ze współpracowników Nawrockiego (anonimowe źródło redakcji tygodnika „Newsweek”).

Patryk Wicher – członek sejmowej komisji finansów publicznych – stwierdził, że propozycje te przewodniczący Koalicji Obywatelskiej przedstawił, by móc udawać, że spełniony został jeden z postulatów wyborczych (jeden ze 100 Konkretów). – W rzeczywistości tak nie jest, bo te rozwiązania komplikują system podatkowy. Rząd tworzy nowy próg podatkowy i jedynie minimalnie przesuwa dotychczasowy drugi próg. To, co zaprezentował rząd, to zaledwie kosmetyczna zmiana – plasterek na krwawiącą ranę, który nie wniesie do portfeli Polaków niczego znaczącego – stwierdził parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości.

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