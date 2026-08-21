Romanowski przy jednym stole z rosyjską dyplomatką? Nowe ustalenia

Parę miesięcy temu Centrum Studiów Europejskich Kolegium Mathiasa Corvinusa – wyższa, niepubliczna szkoła w Budapeszcie – zaprosiła do uczestnictwa w panelu pt. „Sądy na pierwszej linii konfliktów wartości w Europie” ukrywającego się przed polskimi organami ścigania Marcina Romanowskiego.

Na wydarzeniu robione były zdjęcia – jedno z nich zrobiono osobom, które siedziały przy stole razem z byłym wiceszefem MS.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że zajmował on miejsce blisko rosyjskiej dyplomatki. O kim mowa?

Były wiceszef MS i dyplomatka z Rosji. Zaskakujące ustalenia dziennikarzy

Redakcja wskazała, że obok Romanowskiego siedziała Irina Serkowa – druga sekretarz ambasady Rosji w Budapeszcie. „To absolwentka Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych – kuźni kadr rosyjskiego wywiadu” – podała WP. Razem „przysłuchiwali się debacie na temat konfliktów wartości w europejskich sądach” – wskazał portal.

Wydarzenie miało miejsce, gdy jeszcze rządził Fidesz (Węgierska Partia Obywatelska), a premierem był Viktor Orbán. Uczelnia, które je zorganizowała, to zaś „kuźnia” jego „nowej elity”. Była ona finansowana z miliardami forintów węgierskich, które pochodziły z budżetu państwowego. Ponoć dyplomaci-szpiedzy pojawiają się na tego typu panelach, by rekrutować lub wpływać na polityków w Europie Wschodniej.

Nie wiadomo jednak, po co w lutym 2026 roku Serkowa właściwie pojawiła się w Budapeszcie.

Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu?

Przy tej okazji warto wspomnieć, że Romanowski ma przebywać w Naddniestrzu (wysłał pocztę do warszawskiego sądu z Tyraspolu – zawierała wniosek o przyznanie tzw. listu żelaznego, dzięki któremu były wiceszef odpowiadałby z wolnej stopy przed sądem – obecnie w Polsce grozi mu tymczasowy areszt).

Region ten kontrolowany jest przez Rosję, choć leży na terenie Mołdawii. Władze Naddniestrza od 1990 roku są jednak zależne od Moskwy – tęsknią za Związkiem Radzieckim.

Czytaj też:

Sensacyjne doniesienia ws. Romanowskiego. DNA na liście z Naddniestrza? Obrońca reaguje Czytaj też:

Co rosyjskie służby mogą zrobić z Romanowskim? Generał: Wyciągną z niego wszystko