Donald Tusk podjął decyzję ws. dodatkowego dnia wolnego. Nie wszyscy Polacy skorzystają

Tegoroczne Boże Narodzenie przyniesie części zatrudnionych wyjątkowo długą przerwę. Prezes Rady Ministrów wyznaczył poniedziałek 28 grudnia 2026 r. dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej.

Nie jest to jednak nowe święto ani dodatkowy dzień wolny przyznany wszystkim Polakom. Wolne stanowi rekompensatę za drugi dzień Bożego Narodzenia, który w 2026 r. przypada w sobotę.

Pięć dni wolnego bez wykorzystywania urlopu

Dzięki układowi kalendarza członkowie służby cywilnej pracujący od poniedziałku do piątku będą mogli odpoczywać przez pięć kolejnych dni:

24 grudnia, czwartek – Wigilia (dzień wolny)

25 grudnia, piątek – Boże Narodzenie

26 grudnia, sobota – drugi dzień świąt

27 grudnia, niedziela

28 grudnia, poniedziałek – dzień wolny za święto w sobotę

Powrót do pracy nastąpi dopiero we wtorek 29 grudnia. Wykorzystanie pięciodniowej przerwy nie będzie wymagało składania wniosku urlopowego.

Kto będzie miał wolne 28 grudnia?

Decyzja została zapisana już w zarządzeniu nr 2 Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2026 r. i obejmuje członków korpusu służby cywilnej. Są to osoby zatrudnione m. in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej oraz innych urzędach administracji rządowej.

Wiele urzędów będzie więc 28 grudnia nieczynnych.

Czy pracownicy prywatnych firm także dostaną wolne?

Drugi dzień Bożego Narodzenia przypadający w sobotę obniża wymiar czasu pracy również w firmach prywatnych. Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w dniu innym niż niedziela zmniejsza wymiar pracy o osiem godzin. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, przy standardowej pracy od poniedziałku do piątku pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny. Musi on przypadać w tym samym okresie rozliczeniowym.

Prywatne firmy mogą wybrać 28 grudnia, zapewniając pracownikom pięciodniową przerwę, ale nie są związane decyzją premiera. Mogą wskazać inny termin, a pracownik często nie ma prawa samodzielnie zdecydować, kiedy odbierze wolne.

Zasady te dotyczą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracujący na umowach cywilnoprawnych nie otrzymują automatycznie dodatkowego dnia wolnego na podstawie Kodeksu pracy.

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