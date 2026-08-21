Planował zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków. 23-latek zatrzymany

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ujawnili na grupie o tematyce broni palnej jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowanie wielu osób i pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu. Jak się później okazało chodziło o życie czołowych polskich polityków. Funkcjonariusze ustalili, że wpis zamieścił 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego.

23-latek z woj. lubelskiego planował zamach na polityków. Został zatrzymany przez policję

Mężczyznę zatrzymano w miejscu zamieszkania. Prokurator przedstawił 23-latkowi zarzuty: podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa, przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, a także publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Na miejsce wezwano przewodnika psa do wyszukiwania broni i materiałów wybuchowych z placówki Straży Granicznej. Policja obawiała się, że mieszkaniec woj. lubelskiego mógł ukryć na terenie posesji przedmioty służące do popełnienia powyższych przestępstw. Niczego nie znaleziono. Mężczyznę tymczasowo aresztowano na miesiąc. 23-latkowi grozi do 20 lat więzienia.

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