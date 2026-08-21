Prezes TK wywołał burzę. Były szef Agencji Wywiadu: Nigdy nie słyszałem o podobnych praktykach
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Prezes TK wywołał burzę. Były szef Agencji Wywiadu: Nigdy nie słyszałem o podobnych praktykach

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Bogdan Święczkowski
Bogdan Święczkowski Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że kierując swego czasu ABW służba „dysponowała różnego rodzaju informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPC”. Sprawę skomentował płk Grzegorz Małecki.

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart 10 sierpnia poinformowała, że ETPC zbada sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa TK. Bogdan Święczkowski sprawę komentował w ubiegły czwartek w TV Republika. – No ale słuchajcie państwo, drodzy widzowie, no ETPC to jest taki dziwny organ, gdzie cuda się dzieją – stwierdził w pewnym momencie Bogdan Święczkowski.

– A ja mogę powiedzieć jeszcze inaczej państwu. Mam bardzo krytyczny stosunek do tego organu, a poza tym pamiętajcie państwo, że ja byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która także dysponowała różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPC, więc mogę powiedzieć tak, ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie – dodał po chwili szef Trybunału Konstytucyjnego.

ABW za Święczkowskiego inwigilowało ETPC? Płk Małecki: Te słowa są dla mnie zaskoczeniem

Święczkowski podkreślił jednak, że „wiąże go tajemnica państwowa, więc nie może nic więcej powiedzieć”. „Fakt” poprosił o komentarz płk Grzegorza Małeckiego. – Nigdy nie słyszałem o podobnych praktykach. Te słowa są dla mnie zaskoczeniem. W tamtym okresie (w latach 2006-2007) pełniłem funkcję sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych i dyrektora Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – powiedział były szef Agencji Wywiadu.

Były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podkreślił, że „te słowa budzą poważne wątpliwości i obawy, czy nie mieliśmy do czynienia z przekroczeniem uprawnień, więc należy je pod tym kątem z całą pewnością zweryfikować”. Płk Małecki wyjaśnił, że jego ówczesne stanowisko nie oznacza, że miał wiedzę o wszystkich działaniach podejmowanych przez szefa ABW.

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Źródło: Fakt