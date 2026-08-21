Prezes TK wywołał burzę. Były szef Agencji Wywiadu: Nigdy nie słyszałem o podobnych praktykach

Wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart 10 sierpnia poinformowała, że ETPC zbada sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa TK. Bogdan Święczkowski sprawę komentował w ubiegły czwartek w TV Republika. – No ale słuchajcie państwo, drodzy widzowie, no ETPC to jest taki dziwny organ, gdzie cuda się dzieją – stwierdził w pewnym momencie Bogdan Święczkowski.

– A ja mogę powiedzieć jeszcze inaczej państwu. Mam bardzo krytyczny stosunek do tego organu, a poza tym pamiętajcie państwo, że ja byłem szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która także dysponowała różnego rodzaju środkami, informacjami pochodzącymi z wnętrza ETPC, więc mogę powiedzieć tak, ten organ na pewno nie zasługuje na miano sądu jako niezależnego organu i że urzędują tam niezawiśli sędziowie – dodał po chwili szef Trybunału Konstytucyjnego.

ABW za Święczkowskiego inwigilowało ETPC? Płk Małecki: Te słowa są dla mnie zaskoczeniem

Święczkowski podkreślił jednak, że „wiąże go tajemnica państwowa, więc nie może nic więcej powiedzieć”. „Fakt” poprosił o komentarz płk Grzegorza Małeckiego. – Nigdy nie słyszałem o podobnych praktykach. Te słowa są dla mnie zaskoczeniem. W tamtym okresie (w latach 2006-2007) pełniłem funkcję sekretarza Kolegium ds. Służb Specjalnych i dyrektora Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów” – powiedział były szef Agencji Wywiadu.

Były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego podkreślił, że „te słowa budzą poważne wątpliwości i obawy, czy nie mieliśmy do czynienia z przekroczeniem uprawnień, więc należy je pod tym kątem z całą pewnością zweryfikować”. Płk Małecki wyjaśnił, że jego ówczesne stanowisko nie oznacza, że miał wiedzę o wszystkich działaniach podejmowanych przez szefa ABW.

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