Groźny incydent w Warszawie. Gruzin zatrzymał rządowy samochód

W czwartek 20 sierpnia ok. godz. 22:30 na ul. Nowy Świat, w pobliżu warszawskiego Ronda gen. Charles’a de Gaulle’a, doszło do niebezpiecznego incydentu. Jak podaje rmf24.pl, pewien mężczyzna szedł środkiem pasa ruchu, a jego zachowanie zmusiło do zatrzymania ruszający ze świateł samochód, który należy do Ministerstwa Finansów.

Incydent w Warszawie. Gruzin zatrzymał rządowy pojazd

Następnie 41-letni obywatel Gruzji wszedł na pojazd i przeszedł po nim. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji z oddziału prewencji. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Wiadomo też, że legalnie przebywa na terytorium Polski. Był wcześniej notowany za wykroczenia drogowe.

Z ustaleń rmf24.pl wynika, że samochodem była przewożona Hanna Majszczyk, podsekretarz stanu w resorcie finansów. Ani urzędniczka, ani kierowca pojazdu nie odnieśli żadnych obrażeń.

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