Kiedy poznamy nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czarzasty uchylił rąbka tajemnicy

Włodzimierz Czarzasty powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że nie ma jeszcze decyzji, kiedy posłowie uzupełnią skład Trybunału Konstytucyjnego w związku z upływającą 18 września kadencją Justyna Piskorskiego. Marszałek Sejmu dodał po chwili, że „raczej będzie rekomendował, aby stało się to na pierwszym” posiedzeniu po wakacjach, które rozpocznie się w środę 2 września i potrwa do piątku. Czarzasty podkreślił, że „nie chce czekać, tylko zamknąć temat”.

– Uważam, że wszystko zostało w tej sprawie powiedziane, nie spodziewam się, żeby pojawiły się jakieś nowe argumenty – dodał lider Lewicy. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego TK jest były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Jego nominacja wzbudza kontrowersje. Krytycy przypominają, że obecna koalicja rządząca będąc w opozycji protestowała przeciwko Stanisławowi Piotrowiczowi oraz Krystynie Pawłowicz.

Trybunał Konstytucyjny czeka na kolejnego sędziego

PiS z kolei po raz kolejny zgłosiło Artura Kotowskiego. Partia rekomendowała profesora nauk prawnych, który jest związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, m.in. w czerwcu. Był to wtedy siódmy raz. Wówczas Kotowski otrzymał 173 głosy „za”, 245 przeciw, a sześciu polityków się wstrzymało. Sejm wybrał wtedy na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Sławomira Patyrę, który otrzymał 235 głosów „za” i 184 przeciw przy pięciu wstrzymujących się.

Konstytucjonalistę związanego z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zgłosili posłowie Koalicji Obywatelskiej, PSL-Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Centrum. Zanim o losie kandydatów na sędziów TK zdecydują posłowie swoja opinię będzie musiała wydać sejmowa komisji sprawiedliwości i praw człowieka.

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