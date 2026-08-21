Obchody rocznicy Nawrockiego. Jest reakcja na pytanie o wynagrodzenie dziennikarki

6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano uroczystość w związku z rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na głowę państwa. Wydarzenie rozpoczęło się od debaty prof. Andrzeja Nowaka, Rafała Ziemkiewicza oraz Krzysztofa Stanowskiego, którą moderowała Dorota Gawryluk. Kancelaria Prezydenta odpowiedziała „Presserwisowi”, że dziennikarka nie otrzymała za to wynagrodzenia.

Prowadziła debatę na obchodach rocznicy Nawrockiego, tyle otrzymała. „Chyba nie ma afery”

„Kilka razy byłem proszony o poprowadzenie uroczystości w Pałacu. Zarówno przez kancelarię prezydenta Komorowskiego jak i prezydenta Dudy. Często robią to dziennikarze. Nigdy, za nic nie dostałem ani grosza! Nawet mowy o tym nie było! Nie wiem jak teraz, ale chyba nie ma afery” – napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Ziemiec. Zastrzegł, że „był angażowany np. do świątecznego spotkania z dziećmi z Kresów albo gospodarczej nagrody prezydenta”.

Gawryluk tuż po uroczystości tłumaczyła Wirtualnym Mediom, że zdecydowała się wziąć udział w wydarzeniu, bo „debaty to sól demokracji i prowadzi je od lat”. – Zaprosiła mnie głowa państwa. Każdy ma prawo oceniać to jak chce. Prowadziłam debaty z osobami ze wszystkich możliwych stron sceny politycznej. Z przyjemnością wezmę udział w każdej debacie, także gdy zaprosi mnie premier Tusk czy marszałek Czarzasty – zapewniła dziennikarka.

Rocznica Karola Nawrockiego. Dorota Gawryluk bez zapłaty za debatę przed Pałacem Prezydenckim

Gawryluk zwróciła uwagę, że „jedni krytykują wszystko co jest związane z prawicą, a wychwalają lewicę i odwrotnie”. O sprawę potencjalnych wynagrodzeń była również w tym okresie pytana w TVP Info Barbara Socha, która pełni funkcję etatowego doradcy Nawrockiego. – Nie mam takich informacji, ale wydaje mi się…, albo powiem więcej: Jestem przekonana, że żadnego wynagrodzenia nie otrzymali – powiedziała.

Na fragment wypowiedzi zareagował na platformie X (dawny Twitter) Stanowski. „Jeśli chodzi o mnie to dostałem butelkę wody i zjadłem kawałek łososia” – przyznał. Dopytywany o rybę przez rzeczniczkę kampanii głowy państwa Emilię Wierzbicki odpowiedział, że „przyniósł z domu”.

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