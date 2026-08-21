23-latek miał planować zamach na polityków. Ujawniono treść niepokojącego wpisu

Przypomnijmy, 21 sierpnia Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało, że w mediach społecznościowych znaleziono niepokojący wpis, którego autorem miał być 23-letni mieszkaniec woj. lubelskiego. „Zawierał on apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu – jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków” – przekazano. Post zamieszczono na grupie poświęconej tematyce broni palnej.

Media dotarły do treści wpisu. O czym pisał mężczyzna?

W piątek Onet opublikował treść wiadomości, która pojawiła się na Telegramie w grupie „Broń palna Polska” . 23-latek miał informować w niej, że chce „zebrać możliwie jak najwięcej osób do solidnie i rzetelnie zaplanowanego zamachu” .

Celem ataku miało być „kilkanaście osób, które z osobna terroryzują nasz kraj” . Autor nie podał konkretnych nazwisk ani daty ewentualnego ataku. Pisał natomiast, że „w panującym ponad 20 lat obecnym duopolu w takim tempie znikniemy z mapy na kolejne sto lat” .

Zwrócił się też z prośbą „o kontakt poważnych ludzi, którzy chcieliby dołożyć cegiełkę do ogromnych zmian, gdyż tak się tworzy historię” . Dodał także, że „więzienie (...) jest za słabą karą na niektóre z tych pomiotów” .

23-latek usłyszał zarzuty. „Zrobił to z głupoty”

Zatrzymany przez śledczych mężczyzna to Mikołaj T. z Tomaszowa Lubelskiego. Z ustaleń Onetu wynika, że w 2024 roku był już zatrzymany za posiadanie „nieznacznych ilości marihuany” .

Przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Krakowie przekazał w trakcie konferencji prasowej, że podczas zeznań 23-latek powiedział, że „zrobił to z głupoty” .

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przekazało, że „na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni. Powyższe czyny zagrożone są karą nawet do 20 lat pozbawienia wolności” .

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