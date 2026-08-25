Będzie kolejna partia na prawicy? „W środowisku szurii to pocałunek śmierci”

Były współpracownik Grzegorza Brauna Piotr Korczarowski, o którym było głośno m.in. z powodu związku z Marianną Schreiber, rozważa stworzenie nowej partii na prawicy. – U szurii Piotrek jest znany. Ale to nie ta sama klasa co Braun. Czy jego nowa partia może być zagrożeniem dla Brauna? Nie sądzę. Związek z Marianną w środowisku szurii to pocałunek śmierci – ocenił w rozmowie z Onetem jeden z prawicowych działaczy.

Ta rzecz może „zatopić” Brauna. „Jak dziennikarze zaczną to prześwietlać, to się zacznie”

Inny prawicowy polityk jest przekonany, że obecnie „nikt po skrajnie prawicowej stronie nie jest w stanie zagrozić Braunowi, a jedyne co może mu zaszkodzić przed wyborami to ujawnienie wszystkich agentów i pokemonów na jego listach”. – Jak dziennikarze zaczną to prześwietlać, to się zacznie – dodał. Rozmówca zastrzegł, że „na sporą część elektoratu to nie zadziała”, ale inaczej może być z tymi, którzy nie są tak „skrajnie antysystemowi”.

– Ci ludzie są w stanie od niego odejść, jeśli się okaże, że na listach Brauna pojawią się jacyś konkretni wariaci. Tacy wyborcy pójdą albo do Konfederacji, albo do PiS. Dla Brauna to niebezpieczne, bo z 10 proc. poparcia nagle zrobi się sześć – oceniał prawicowy polityk. Zdaniem kolejnego prawicowego działacza „w Konfederacji Koronie Polskiej nie ma żadnego planu, tylko jazda od jednego happeningu do drugiego”.

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Inny prawicowy działacz żartuje, że „na prawicy ludzie się śmieją, że Braun rozdał już więcej ‘jedynek’ na swoich listach niż kiedyś robił to Przemysław Wipler”. – To prezes podsuwa propozycję list wyborczych, ale komitet polityczny Korony musi to zaakceptować. A że w komitecie największe wpływy ma Włodzimierz Skalik, to obaj panowie będą musieli się dogadać. Braun nie ma tu absolutnej władzy – wyjaśnił rozmówca.

Braun ma być „charyzmatycznym frontmanem potrzebnym do generowania zasięgów i wpłat na konta partii”, a Skalik ma „trzymać kasę i z tylnego siedzenia decydować o najważniejszych kwestiach” w Konfederacji Korony Polskiej. Skalik ma być też „pragmatyczny i gotowy do dogadania z każdym, nawet z Jarosławem Kaczyńskim po wyborach”, jeśli zajdzie taka potrzeba. Mogłoby do tego dojść nawet ponad głową Brauna, jeśli będzie się mu to opłacać.

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