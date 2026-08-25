Nowe fakty ws. „nagiego prokuratora”. W tle prezes Trybunału Konstytucyjnego

We wrześniu 2021 r. nagi mężczyzna spacerował ulicami osiedla w Świdnicy. W pewnym momencie wszedł do sklepu spożywczego, gdzie chciał kupić piwo. Mężczyznę zatrzymała policja, która przekazała go rodzinie. Jak się okazało był to prokurator, który przebywał w momencie zdarzenia na urlopie. Wobec Macieja W. wszczęto postępowanie dyscyplinarne, groziło mu wydalenie z zawodu. Okazało się, że mężczyzna ma już na koncie podobny wybryk.

Prokurator Maciej W. będzie miał problemy? Zasłynął jak pijany spacerował nago po Świdnicy

W 2017 r., podczas jednego z wyjazdowych szkoleń, chodził po korytarzu nago i narzucał się kobietom. Za to prokurator nie poniósł konsekwencji, ale za drugie tego typu zdarzenie przedstawiono mu zarzuty popełnienia deliktu dyscyplinarnego – uchybienia godności urzędu oraz obniżono wynagrodzenie. Postępowanie dyscyplinarne umorzono z uwagi na niepoczytalność Macieja W. Po odwołaniu sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Prokuratora zawieszono w czynnościach służbowych. Po nagim spacerze miał dopuścić się „nocnych kontaktów telefonicznych” wobec pracownicy sądu. „Gazeta Wyborcza” podała, że wysłał jej nagie obsceniczne zdjęcia, podpisane m.in. słowami: „sorry, że na golasa". Maciej W. wrócił do pracy, ale szef prokuratury wysłał go na zaległy urlop. Mężczyzna w wiadomościach tekstowych proponował kilku kobietom pracującym w sądzie, w tym sędzi, lekcje pływania nago.

Wraca sprawa „nagiego prokuratora”. Trwa postępowanie przed sądem dyscyplinarnym

Działo się to podczas COVID-19 i trwania postępowania dyscyplinarnego. Maciej W. miał też się pojawiać nago w częściach wspólnych pływali. Prośby ze strony pracowników basenu wywoływały „agresję i groźby ze strony prokuratora, który czuł się bezkarny”. Postępowanie ws. siedmiu czynów przed Sądem Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym trwa. „GW” przypomniała, o awans Macieja W. wnioskował ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski, obecnie prezes TK.

Mężczyzna w przeszłości był już dyscyplinarnie karany. „Będąc pod wpływem alkoholu, narzucał się policjantce”. Całował ją, obejmował, a także dotknął jej krocza, za co został ukarany naganą. Wszczęte postępowanie karne ostatecznie umorzono. Maciej W. od 2021 r. jest zawieszony w czynnościach. Pobiera wynagrodzenie w wysokości połowy jego normalnego uposażenia.

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