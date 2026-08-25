Sejm szykuje się na ostrą przepychankę. Trzech kandydatów na jedno stanowisko

We wrześniu Sejm może czekać kolejna polityczna przepychanka. Chodzi o wolne stanowisko wicemarszałka, o które (jak wynika z informacji RMF FM) może zabiegać nawet trzech kandydatów.

Wielkie starcie w Sejmie? PiS ma już kandydata

Na razie jednego z nich wskazało Prawo i Sprawiedliwość. Partia chce postawić na Marcina Ociepę. To zmiana wcześniejszej strategii ugrupowania. Przez wiele miesięcy PiS wskazywało Elżbietę Witek, jednak kandydatura byłej marszałek nie zyskała poparcia większości koalicji rządzącej. W tej sytuacji partia Jarosława Kaczyńskiego w ramach protestu nie zgłaszała innej kandydatury.

Do zmiany doszło pod koniec lipca. 27 lipca Mariusz Błaszczak poinformował, że PiS zmieniło zdanie, ponieważ Elżbieta Witek ma pewne problemy natury zdrowotnej i jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności.

Zgłoszenie własnych kandydatów rozważają także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Unia Centrum. Obie formacje na razie nie ujawniły, kogo zamierzają wystawić.

Walka o fotel wicemarszałka. Szykuje się awantura w Sejmie?

Spór dotyczy jednak nie tylko samego wyboru. W tle jest pomysł zwiększenia liczby członków Prezydium Sejmu tak, aby swoje miejsce mogły otrzymać także nowe kluby parlamentarne. W Kancelarii Sejmu przygotowywano nawet projekt odpowiedniej uchwały, ale ostatecznie nie będzie on głosowany. Powód jest prosty: nie ma wystarczającego poparcia.

Przeciwko zmianom są nie tylko politycy opozycji. Wątpliwości ma również część ugrupowań tworzących obóz rządzący. Argumentują oni, że Rozwój Plus i Unia Centrum powstały już w trakcie kadencji, w wyniku kolejnych przetasowań na scenie politycznej.

– Dziś roszczenia tych osób, które w tej grupie były, uważam za bezzasadne. To samo PiS, który startował jako jedno ugrupowanie – mówi RMF FM Adam Dziedzic z PSL.

Nowe kluby patrzą na sprawę zupełnie inaczej. Aleksandra Leo z Unii Centrum przekonuje, że obecny skład prezydium powinien uwzględniać wszystkie środowiska posiadające własne kluby parlamentarne. – Każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu – podkreśla posłanka.

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