Bestialskie zabójstwo kibica w Krakowie. Ekspert ma teorię na temat sprawców

W nocy z 20 na 21 sierpnia 36-letniego Yankesa napadło kilku mężczyzn. 36-letni kibic Hutnika Kraków został pobity na tyle dotkliwie, że zmarł na skutek obrażeń. Policja szybko zatrzymała 9 osób, jednak wszystkie zostały przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione do domu bez zarzutów.

Śmierć kibica Hutnika w Krakowie. Kim był Yankes?

Policja poszukuje łącznie 5 mężczyzn, dwie osoby miała zatrzymać w poniedziałek 24 sierpnia wieczorem. Onet podaje nieoficjalnie, że wstępną przyczyną zgonu pobitego okazało się zadławienie treścią żołądkową. W takim wypadku biegli będą musieli sprecyzować, czy Yankes wymiotował na skutek pobicia, akcji ratunkowej, czy może alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.

Wiadomo na pewno, że Yankes osierocił kilkuletnią córkę i znany był w Krakowie jako osoba związana z pseudokibicami Hutnika. Jego kartoteka mówi nam sporo o przeszłości mężczyzny. Na koncie miał kary za włamanie, rozbój, kradzież w Chorwacji, znieważenie policjanta oraz przestępstwa narkotykowe. Oczekiwał na proces w sprawie o nabycie kokainy i udzielenie narkotyku detalicznym odbiorcom.

Dlaczego Yankes zginął? Policja nie zna jeszcze motywu sprawców

Rozmówcy Onetu z krakowskich organów ścigania nie wiedzą jeszcze, dlaczego Yankes został zaatakowany. Nie przekonują ich twierdzenia o odwecie za rzekomy atak na fanów Wisły. — Takie twierdzenia nie bardzo pasują do krakowskich realiów. Pseudokibice Hutnika, w przeciwieństwie do kibiców Wisły i Cracovii, raczej nie jeździli po mieście i nie szukali przypadkowych ofiar, by kogoś pobić tylko dlatego, że kibicuje innej okolicznej drużynie – mówił informator portalu.

— Dlatego bierzemy pod uwagę, że „Yankes” zginął w pewnym sensie przez przypadek, bo znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Wiadomo, kim był, wiadomo, że kibicował Hutnikowi i mógł paść ofiarą zasadzki, swoistego polowania na mieście przez „Młodą Ferajnę” – dodawał znawca tematu.

— Około 70 proc. swoich ataków przeprowadzali właśnie z powodu takiej motywacji, na zasadzie polowania na kogoś. Nie daj Boże, żeby teraz doszło do powrotu do epoki takich właśnie zasadzek, bo te sprawy nie są łatwe do wykrycia, a ponadto w takich atakach cierpiały czasami także całkowicie postronne osoby – zaznaczali rozmówcy Onetu.

Gdyby okazało się, że Yankesa faktycznie zaatakowała „Młoda Ferajna”, czyli gang pseudokibiców Wisły, to motyw nasuwałby się automatycznie. Chodziłoby o chęć zdobycia rozgłosu i wpływów w mieście. — Oni nie mają wyraźnego lidera, są dziwnym tworem, próbują powstać i zaistnieć jako grupa, zwłaszcza po rozbiciu przez nas „Sharksów”, poprzedniej grupy pseudokibiców Wisły – wyjaśniał policjant.

Ekspert o śmierci Yankesa. Ma dwie teorie

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk zajmuje się badaniem ruchu kibicowskiego w Polsce. Politolog bierze pod uwagę tylko dwa rozwiązania zagadki śmierci Yankesa. Albo były to porachunki gangsterskie na tle narkotyków, albo walka pseudokibiców o wpływy w Krakowie.

— Ta specyficzna sytuacja fanów Wisły, czyli ich alienacja w skali ogólnopolskiej, zarzucanie im braku honoru oraz wcześniejsze rozbicie przez policję grupy „Sharks” ze słynnym „Miśkiem”, sprzyjają teraz szukaniu nowej tożsamości przez tych obecnych. Wpływa to także na ich radykalizację i chęć zdobycia pozycji w środowisku chuligańskim, czego efektem być może stał się niedawny atak na kibola „Yankesa” – oceniał.

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