Ukraińska klinika promuje surogację w Polsce. Radio Maryja zawiadamia prokuraturę

Ukraińska klinika leczenia niepłodności BioTexCom planuje zorganizować w Warszawie konferencję, na której będzie promować swoje usługi. Do jej oferty należy nie tylko in vitro, ale także macierzyństwo zastępcze, czyli surogację. To praktyka legalna w Ukrainie i dostępna dla obcokrajowców.

Ukraińska surogacja promowana w Polsce? Prawicowe media protestują

„Nie musisz już tylko szukać informacji w internecie. Przyjdź, porozmawiaj z nami i poznaj możliwości dopasowane do Twojej sytuacji” – zachęca BioTexCom, zapowiadając na 12 i 13 września indywidualne spotkania z zainteresowanymi. Ceny pakietów to od 36 tys. 900 euro za jedną próbę in vitro do 56 tys. 900 euro za nieograniczoną liczbę prób (do skutku).

O konferencji zrobiło się głośno w części prawicowych mediów. „Ukraińcy chcą zorganizować w Warszawie targi tzw. surogacji. W Polsce proceder handlu ludźmi jest przestępstwem. Sprawa trafiła do prokuratury” – pisało na swojej stronie internetowej Radio Maryja, cytując posła PiS Michała Wójcika.

„Dziecko nie jest towarem. Nie można go wyceniać, zamawiać ani traktować jako elementu komercyjnej transakcji!” – grzmiał dalej poseł Wójcik.

„Służby powinny uniemożliwić to spotkanie, a jego organizatorów deportować. Bez możliwości ponownego wjazdu do Polski” – dodawała Fundacja Życie i Rodzina.

Aktywistka: Surogacja to nie handel ludźmi

Przewodnicząca zarządu stowarzyszenia Nasz Bocian Marta Górna postanowiła odpowiedzieć na te oskarżenia. – Surogacji nie można przedstawiać jako sytuacji, w której komuś odbiera się dziecko, a następnie przekazuje je w zamian za pieniądze – podkreślała.

– Surogacja na zasadach komercyjnych jest procesem, w którym różne podmioty zarabiają, ale rodzicami dziecka od samego początku są rodzice intencyjni, którzy ponoszą te koszty – tłumaczyła.

– Kluczowe znaczenie ma sposób organizacji i zabezpieczenia procedury, a nie samo istnienie surogacji, bo ona była, jest i będzie. Jeżeli chcemy zapobiegać wykorzystywaniu kobiet i handlowi ludźmi, potrzebujemy regulacji, kontroli i zabezpieczeń, a nie pozostawienia zjawiska bez ram prawnych, jak to wygląda w Polsce – dodawała.

Surogacja, a prawo polskie. Mamy lukę prawną

Górna zwracała uwagę, że w naszym kraju istnieje luka prawna, która ani nie zezwala na surogację, ani jej nie zakazuje. W naszym kraju obowiązuje jedynie zasada, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła. Nie ma u nas też adopcji ze wskazaniem. – Jeśli surogatka urodziłaby dziecko w Polsce, to zgodnie z polskim prawem to ona byłaby matką – wyjaśniała Górna.

Surogacja jest np. dopuszczalna w Wielkiej Brytanii. Tam jednak koszty są na tyle duże, że polskie rodziny wolą szukać tańszych opcji w bliższej Ukrainie. – Stała się zapleczem dla tej części Europy, która nie ma swojego prawa, głównie przez relatywnie niskie koszty, zwłaszcza dla mieszkańców Europy Zachodniej czy Środkowej – zauważała aktywistka.

Zauważyła, że Polska potrzebuje odpowiednich regulacji prawnych w tej kwestii – np. odnoszących się do reklamy surogacji w naszym kraju. Chodzi o zabezpieczenie zdrowia i praw zainteresowanych stron. – To prawo musi być mądre, stworzone z pomocą ekspertów, analizy modeli zagranicznych i z uwzględnieniem stanowisk różnych środowisk. Brak prawa nie sprawi, że pewne zjawiska przestaną istnieć – przypominała.

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