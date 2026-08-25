Duże zmiany w szkołach od 1 września 2026 r. Chodzi o nauczycieli i nowe przedmioty

Od 1 września 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące kwalifikacji nauczycieli. Rozporządzenie podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką rozszerza uprawnienia części pedagogów i porządkuje zasady prowadzenia nowych oraz zmienionych przedmiotów. Zmiany mają pomóc dyrektorom szkół w organizacji pracy od roku szkolnego 2026/2027. Chodzi m.in. o edukację zdrowotną, przyrodę, edukację obywatelską, kształcenie obronne oraz zajęcia praktyczno-techniczne.

Kto poprowadzi edukację zdrowotną?

Najważniejsza zmiana dotyczy edukacji zdrowotnej, która od roku szkolnego 2026/2027 będzie przedmiotem obowiązkowym. Wyłączony z obowiązkowej części będzie moduł dotyczący zdrowia seksualnego. Kwalifikacje do prowadzenia edukacji zdrowotnej otrzymają także nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa. W przyszłości podobne uprawnienia będą mogli uzyskać również nauczyciele kształcenia obronnego.

Osobne zasady przewidziano dla fakultatywnego przedmiotu edukacja zdrowotna – zdrowie seksualne. Będą mogli go prowadzić m.in. nauczyciele edukacji zdrowotnej, biologii, przyrody i wychowania fizycznego, psycholodzy oraz osoby z wykształceniem medycznym, z zakresu zdrowia publicznego, dietetyki lub żywienia człowieka.

Uprawnienia zachowają też osoby, które wcześniej miały kwalifikacje do prowadzenia wychowania do życia w rodzinie.

Przyroda, obywatelska i kształcenie obronne

Nowe przepisy rozszerzają również możliwości obsadzania innych przedmiotów. Przyrodę w szkole podstawowej będą mogli prowadzić nauczyciele biologii, geografii, fizyki i chemii. Edukację obywatelską poprowadzą nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, a kształcenie obronne – nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa. Nauczyciele techniki otrzymają natomiast kwalifikacje do prowadzenia zajęć praktyczno-technicznych.

Dla szkół oznacza to większą elastyczność w układaniu planów i przydzielaniu godzin. Dyrektorzy nie będą musieli w każdym przypadku szukać osoby z zupełnie nowymi, odrębnymi kwalifikacjami.

Zmiany także dla nauczycieli za granicą

Rozporządzenie obejmuje także nauczycieli pracujących poza Polską. Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkołach za granicą zyskają również osoby, które ukończyły studia magisterskie z zakresu glottodydaktyki i mają przygotowanie pedagogiczne.

Zaktualizowano także wykaz egzaminów potwierdzających kwalifikacje do nauczania języków obcych. Chodzi m.in. o egzaminy prowadzone przez British Council oraz Pearson Central Europe.

Co oznaczają nowe przepisy?

W praktyce wprowadzane przez MEN zmiany mają przede wszystkim ułatwić szkołom obsadzenie przedmiotów, które pojawią się lub zmienią od roku szkolnego 2026/2027. Część nauczycieli będzie mogła prowadzić nowe zajęcia bez konieczności zdobywania kolejnych, odrębnych kwalifikacji. Rozporządzenie zostało podpisane przez minister edukacji Barbarę Nowacką. Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji nowe przepisy mają wejść w życie 1 września 2026 r.

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