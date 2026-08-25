Nowy plan Rosji na Europę. Taktyka Moskwy uległa zmianie

Premier Finlandii Petteri Orpo ocenił, że Rosja dąży do eskalacji sytuacji w Europie. Szef fińskiego rządu mówił o tym podczas zjazdu dyplomatów w Helsinkach, wskazując na możliwe ataki sabotażowe i coraz bardziej agresywne działania Moskwy.

„Jestem coraz bardziej pesymistyczny, ale trzeba być przygotowanym i czujnym” - powiedział Orpo.

Jak dodał, informacje napływające z innych państw, w tym krajów sąsiadujących z Rosją, wskazują na rosnące zagrożenie.

Premier Finlandii ostrzega przed Rosją i mówi o sabotażu

Fiński premier nawiązał do ostatnich incydentów w Europie, które dotyczyły m.in. zakładów produkujących uzbrojenie, amunicję i sprzęt wojskowy dla Ukrainy. W Tallinnie doszło do podpalenia siedziby firmy produkującej bezzałogowe pojazdy oraz autonomiczne systemy dla wojsk lądowych. W tej sprawie zatrzymano na Łotwie trzy osoby. Estoński premier Kristen Michal nie wykluczył, że za podpaleniem mogła stać Rosja.

Niepokojące zdarzenia odnotowano także w innych krajach. W Bułgarii eksplodował skład amunicji, we Włoszech wybuchł pożar w zakładach produkujących amunicję, a w Niemczech dron z ładunkiem wybuchowym miał zostać użyty do zniszczenia samolotu transportowego.

„Dlatego w Finlandii musimy potraktować taki rozwój sytuacji bardzo poważnie” - stwierdził Petteri Orpo.

Według dziennika "Iltalehti" fiński rząd otrzymał zaktualizowane oceny zagrożeń od służb bezpieczeństwa, kontrwywiadu oraz wywiadu wojskowego. Mają one wskazywać na większe prawdopodobieństwo rosyjskich działań sabotażowych na terytorium Finlandii. Gazeta podała, że potencjalnym celem mogłyby być m.in. fabryki amunicji lub broni.

Napięcie między Finlandią a Rosją rośnie

Relacje między Helsinkami a Moskwą pozostają napięte od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wejścia Finlandii do NATO. W ostatnich miesiącach rosyjscy politycy wielokrotnie kierowali pod adresem Finlandii ostre komunikaty. Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew pisał wcześniej, że Finlandia znalazła się na rosyjskiej "liście celów nuklearnych". Tłumaczył to zniesieniem przez Helsinki zakazu stacjonowania broni jądrowej na swoim terytorium.

Ostrzeżenia fińskiego premiera pojawiają się w momencie, gdy Rosja intensyfikuje ataki hybrydowe. Chodzi nie tylko o cyberataki i dezinformację, ale także o możliwe próby sabotażu infrastruktury oraz zakładów związanych z produkcją wojskową. Orpo podkreśla, że Finlandia musi zachować czujność. Jego zdaniem sytuacja w Europie wymaga przygotowania na scenariusze, które jeszcze niedawno wydawały się mniej prawdopodobne.

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