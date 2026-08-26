Nadchodzi wyjątkowy spektakl. Kiedy na niebie pojawi się Krwawy Księżyc?

Zbliża się Pełnia Księżyca – 28 sierpnia tego roku na ziemskiego satelitę padnie cień niebieskiej planety. Nie wszędzie będzie to wyglądało tak samo – Polacy będą mogli podziwiać częściowe Zaćmienie Księżyca. Wbrew pozorom jest to bardzo dobra wiadomość.

Mieszkańcy nadwiślańskiej krainy będą świadkami tego, jak Księżyc przybiera krwistoczerwony kolor.

Krwawy Księżyc. Kiedy zjawisko wystąpi na niebie?

Portal Spider's Web wskazał, że zaćmienie satelity podzielone będzie na kilka faz. Wszystko zacznie się w ten piątek o godzinie 3:23. To, co zobaczyć chcą pasjonaci astronomii, nadejdzie dopiero około godziny 4:33.

Redakcja zauważyła, że najważniejszy moment – najlepszy czas na obserwację to od 4:30 do około 5:45 (czyli do Zachodu Księżyca).

Warto wiedzieć – krwawy Księżyc był dawno temu przez Ziemian uznawany za duchowy znak. Skąpany w czerwonych barwach satelita budził powszechny niepokój. Według różnych wierzeń był zwiastunem złych wydarzeń – z tego powodu m.in. rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej zachowywali szczególną ostrożność w każdym obszarze swojej egzystencji.

Zaćmienie Księżyca 2026 a Zaćmienie Słońca. Oto różnice

Czym właściwie jest zaćmienie? To sytuacja, gdy Ziemia ustawia się między Słońcem a Księżycem – wówczas atmosfera naszej planety przefiltrowuje światło żółtego karła w taki sposób, że na satelitę pada sam czerwony odcień emitowany przez centralną gwiazdę w naszym układzie planetarnym (czyli kolor kojarzony ze wschodami i zachodami Słońca).

W przeciwieństwie do Zaćmienia Słońca – nie jest ono niebezpieczne dla oczu. To dlatego, że Księżyc nie emituje promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego, które są szkodliwe dla oczu (chyba że zjawisko obserwowane jest przez specjalistyczne, certyfikowane okulary).

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