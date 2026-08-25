W PiS są wściekli. Wybuchła nowa awantura

Szef nieistniejącego już rządu Zjednoczonej Prawicy informował niedawno – na antenie Polsatu News – że Rozwój Plus przedstawi własnego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Na słowa Mateusza Morawieckiego zareagował Mariusz Błaszczak – na platformie X zapytał, dlaczego polityk zmienił zdanie ws. posła Marcina Ociepy, który miał być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na to stanowisko. „Jeszcze niedawno deklarował, że go popiera” – zarzucił Morawieckiemu.

Tym samym „Koalicja 13 Grudnia [tak opozycja określa przewrotnie Koalicję 15 Października – przyp. red.] otrzyma za chwilę doskonały prezent od Rozwoju Plus, który wykorzysta do gry przeciwko partii PiS” – napisał w dniu 25 sierpnia na X.

Wiceprezes PiS zarzucił szefowi RP „działanie na rzecz koalicji rządzącej”

„Zwyczaj parlamentarny jest jasny – miejsca w Prezydium przypadają ugrupowaniom, które w wyborach wprowadziły do Sejmu własne kluby parlamentarne.

Rozwój Plus takiego mandatu od wyborców nie dostał” – wskazał.

Błaszczak powołał się dalej na słowa Włodzimierza Czarzastego, który nie planuje zwiększenia liczby swoich zastępców. „Oznacza to, że do wyboru jest tylko jeden wakat. Zgłaszając swojego kandydata Rozwój Plus – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – występuje przeciwko PiS”, co – w ocenie byłego szefa MON, jest „działaniem na rzecz Koalicji 13 Grudnia” – zakończył wtorkowy wpis.

Marszałek Sejmu nie pozostawił złudzeń. Nie zamierza nic zmieniać

Przypomnijmy – marszałek kilka dni temu, na antenie TVN24, informował, że na początku X kadencji izba niższa przyjęła ws. stosowną uchwałę – określa na jasno liczbę wicemarszałków, których ma być sześciu.

– Nie planuję zmian tej uchwały – zastrzegał w niedawnym komentarzu dla stacji.