Zaginięcie szefa BitBay, potem Zondacrypto. Rodzina apeluje do prokuratury

Sprawa Zondacrypto, giełdy kryptowalut kierowanej przez Przemysława Krala, została połączona ze śledztwem dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela BitBay. Suszek zaginął w marcu 2022 r., a jego los do dziś pozostaje nieznany. BitBay, stworzony przez Suszka, został później przemianowany na Zondacrypto. Kral był wcześniej dyrektorem prawnym giełdy. Publicznie zaprzeczał, by miał jakikolwiek związek ze zniknięciem założyciela firmy.

Upadek Zondacrypto i straty tysięcy klientów

Afera wokół Zondacrypto wybuchła po tym, jak z giełdy miały zniknąć środki klientów. Według ustaleń chodzi o co najmniej około 350 mln zł. Po ujawnieniu sprawy Przemysław Kral opuścił Polskę. Pojawiały się doniesienia, że przebywał m.in. w Monako, a kolejne tropy prowadziły do Izraela i krajów Zatoki Perskiej.

Z informacji Onetu wynika, że Kral od miesięcy miał rozmawiać z prokuraturą o warunkach uzyskania statusu świadka koronnego. Spotkania ze śledczymi miały odbywać się m.in. w Dubaju, na Sycylii oraz w Polsce.

Dwa śledztwa w jednym

Do 30 lipca 2026 r. osobno prowadzone były postępowania dotyczące Zondacrypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Sprawę zaginięcia badała Prokuratura Krajowa w Katowicach, a wątek giełdy – katowicka Prokuratura Regionalna.

Od sierpnia oba śledztwa prowadzi Prokuratura Krajowa. Śledczy wskazali na tzw. łączność podmiotową i przedmiotową. Badane są okoliczności związane z założeniem oraz działalnością giełdy BitBay, które mogą mieć znaczenie dla ustaleń dotyczących zaginięcia Suszka.

Siostra Sylwestra Suszka o sprawie Zondacrypto i prokuraturze

Nicole Suszek, siostra zaginionego biznesmena, w rozmowie z "Faktem" podkreśla, że rodzina od lat czeka na odpowiedź, co stało się z jej bratem.

– Mam nadzieję, że prokuratura, korzystając z tego, że Przemysław Kral zdecydował się na współpracę, wyciśnie z niego jak z cytryny informacje o tym, co stało się z moim bratem – mówi Nicole Suszek.

Jej zdaniem związek z zaginięciem mogą mieć Przemysław K. oraz Marian W., właściciel stacji benzynowej w Czeladzi. To właśnie tam Sylwester Suszek miał spotkać się przed zniknięciem. Marian W. usłyszał zarzut w związku ze sprawą, ale zarówno on, jak i szef Zondacrypto twierdzą, że nie wiedzą, co stało się z Suszkiem.

"Prokuratura lepiej komunikuje się z Kralem"

Nicole Suszek krytycznie ocenia dotychczasowe działania śledczych. Twierdzi, że od początku wskazywała na błędy w postępowaniu i wraz z rodzicami wielokrotnie próbowała skontaktować się z prokuratorem prowadzącym sprawę.

– Dla mnie wręcz absurdalne jest to, że prokuratura potrafiła porozumieć się z Kralem, podczas gdy ja wielokrotnie, razem z rodzicami, próbowałam skontaktować się z prokuratorem prowadzącym sprawę – mówi Nicole Suszek.

Dodaje, że rodzina chce przede wszystkim poznać prawdę o losie Sylwestra Suszka. – Odnoszę wrażenie, że prokuratura znacznie lepiej komunikuje się z Kralem niż z nami – podkreśla Nicole Suszek.

Przełom w sprawie Zondy?

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że w sprawie Zondacrypto nastąpił przełom. Nie potwierdził jednak informacji o ewentualnym statusie Przemysława Krala, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Żurek poinformował też, że w postępowaniu pojawili się nowi prokuratorzy, nowe dowody oraz osoby gotowe do współpracy. Potwierdził również, że są nowi podejrzani. Jak podkreślił, działania prokuratury mają zwiększać szanse poszkodowanych klientów na odzyskanie pieniędzy.

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