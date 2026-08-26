Nawrocki odsłonił karty. U prezydenta zagra Skolim. Mamy program wydarzenia w Juracie

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o uruchomieniu strony przyszlosc.pl. Pojawił się tam plan wydarzenia, które odbędzie się w dniach 29-30 sierpnia w rezydencji głowy państwa w Juracie. Jest skierowane do osób w wieku od 18 do 26 lat.

Karol Nawrocki zaprasza do Juraty. Oto szczegóły wydarzenia w rezydencji prezydenta

„»Przyszłość.pl« to dwa dni rozmów, debat i inspirujących spotkań poświęconych przyszłości Polski. To przestrzeń do wymiany poglądów, zadawania pytań i przedstawiania własnych pomysłów. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z Prezydentem RP, ministrami, doradcami oraz zaproszonymi gośćmi reprezentującymi świat nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Program obejmuje zarówno debaty i rozmowy nieformalne, jak i wystąpienia inspiracyjne prowadzone przez uznanych ekspertów i praktyków” – czytamy.

Oprócz spotkania z Karolem Nawrockim, które stanowi najważniejszy punkt wydarzenia, dla młodych osób przygotowano inne atrakcje, w tym koncerty. Na scenie wystąpią Skolim, Kubańczyk, WonerS i Tomasz Lubert. Odbędzie się też plenerowy koncert braci Hyuka i Hyo Lee na plaży pt. „Chopin nad Bałtykiem”.

Bieg z parą prezydencką, rozmowy przy matchy i zajęcia z samoobrony

Przez weekend będzie działać też otwarta sfera sportowa. Oferta aktywności będzie szeroka – od tych na plaży i w wodzie, poprzez różne zawody i konkursy, aż po bieg z parą prezydencką.

O uczestniczki wydarzenia zadba pierwsza dama. „O jakiej Polsce marzą młode kobiety? Co jest dla nich ważne, co chciałyby zmienić i jakie mają pomysły na przyszłość? Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaprasza uczestniczki wydarzenia na rozmowy przy matchy i zajęcia z samoobrony. Będzie konkretnie i praktycznie – z pokazem technik, ćwiczeniami i wskazówkami, które mogą przydać się na co dzień” – podano.

Pojawi się też możliwość zagrania w plenerową grę strategiczną, która została przygotowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Poprowadzą ją generałowie Andrzej Kowalski i Adam Rzeczkowski. Warsztaty kulinarne odbędą się pod czujnymi spojrzeniami kucharza prezydenta RP Łukasz Miecznikowski oraz kucharza reprezentacji Polski w piłce nożnej Tomasza Leśniaka.

W niedzielę uczestnicy będą mogli wziąć udział we mszy świętej, którą odprawi ks. Jarosław Wąsowicz.

Czytaj też:

Karol Nawrocki i wydarzenie na 1000 osób. „Ban na posłów. Trzeba uniknąć PiS-owskiej łatki” Czytaj też:

Tak Polacy oceniają Karola Nawrockiego. Duże zmiany w nowym sondażu