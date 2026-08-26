Z czego wynika pogorszenie się stosunku Polaków do Ukraińców? Sondaż daje odpowiedź

Polacy zostali zapytani w sondażu dla „Dziennika Gazety Prawnej” o ostatnie badania, które pokazują, że pogorszył się stosunek do Ukraińców. W kontekście powodów takiego zdarzenia jako odpowiedź najczęściej ankietowani wskazywali spory dotyczące zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej – 45,4 proc. 36,4 proc. respondentów uznało, że przyczyną jest zakres świadczeń społecznych przysługujących Ukraińcom w Polsce.

26,2 proc. osób jest zdania, że pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców wynika z aktywności rosyjskiej propagandy i dezinformacji w internecie. 24,4 proc. uczestników sondażu wybrało opcję działania lub wypowiedzi ukraińskich polityków na temat naszego kraju. Na osobiste doświadczenia Polaków w kontaktach z Ukraińcami zwróciło uwagę 17,8 proc. respondentów. 7,6 proc. badanych stwierdziło, że stosunek Polaków do Ukraińców się nie pogorszył.

Źródła pogorszenia stosunku Polaków do Ukraińców. W sondażu dominują dwie diagnozy

Uczestnicy sondażu mogli wybrać maksymalnie dwie odpowiedzi. 4,5 proc. ankietowanych wybrało „trudno powiedzieć”, a 0,7 proc. respondentów odmówiło odpowiedzi na pytanie. Sondaż zrealizowano od 17 do 20 sierpnia metodami wywiadów telefonicznych (CATI) i internetowych (CAWI) na próbie ogólnopolskiej, kwotowo reprezentatywnej dla osób powyżej 18. roku życia, liczącej tysiąc osób.

Wyniki badanych różnią się m.in. w zależności od sympatii politycznych. Wśród osób popierających koalicję rządzącą najczęściej wskazywano na rosyjską propagandę (49,5 proc.) i Wołyń (37,2 proc.). Wśród zwolenników opozycji dominuje kwestia zbrodni wołyńskiej i polityki historycznej (55,1 proc.) oraz zakresu świadczeń społecznych przysługujących Ukraińcom w Polsce (47,8 proc.). W grupie od 18 do 24 lat 40,1 proc. uczestników sondażu wybrało opcję osobistych doświadczeń w kontaktach.

Pogorszył się stosunek Polaków do Ukraińców. Socjolog wskazał na nieoczywisty powód

Prof. Radosław Markowski zwrócił uwagę, że na pogorszenie stosunku Polaków do Ukraińców wpływ może mieć także polska polityka. Socjolog z Uniwersytetu SWPS poddał pod dyskusję również kwestię nacjonalistycznego nastawienia części społeczeństwa.

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