Duży problem w polskich szkołach. Liczby mówią same za siebie

Jeszcze na początku na początku roku szkolnego 2023/2024 w Polsce brakowało 26 proc. psychologów szkolnych. Obecnie udało się zejść tutaj do poziomu blisko 12 proc. – Pamiętajmy jednak, że to są tabelki, a one nie zawsze przekładają się na bezpieczeństwo młodych osób – mówił w „Dzienniku Gazecie Prawnej” ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii Dominik Kuc.

Wciąż brakuje psychologów szkolnych. Gdzie jest najgorzej?

Jak podkreślał, przepisy pozwalają zatrudnić psychologów na pół etatu lub nawet 0,2 etatu. – Statystykach taki etat

będzie wykazany, ale liczby nie powiedzą nam, żen psycholog jest w danej szkole np. tylko przez pięć godzin w tygodniu – zauważał. Mówił, że psycholog może być obecny w piątek, podczas gdy jego pomoc potrzebna będzie w poniedziałek. Celem jest więc zakontraktowanie psychologów na pełen etat.

Raport ujawnił, że w 102 gminach nadal nie ma ani jednego psychologa szkolnego. Dominik Kuc zwrócił uwagę, że zaobserwować można wyraźną koncentrację miejsc z „białymi plamami” na mapie. W województwie podlaskim takich gmin jest 17, w zachodnio-pomorskim 15 i w mazowieckim również 15. Prawie połowa wszystkich tych miejsc znajduje się więc w trzech województwach.

– Jednocześnie bardzo często są to gminy oddalone od dużych aglomeracji, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Odzwierciedla to strukturę rynku pracy psychologów – podkreślał. – Nawet jeśli publiczny system edukacji czy ochrony zdrowia nie odpowie na potrzeby młodego człowieka, rodzic może próbować skorzystać z prywatnego gabinetu. Ale taki również zdecydowanie łatwiej znaleźć w dużym mieście – stwierdzał.

Co może pomóc w poprawie sytuacji z psychologami szkolnymi?

Wspomniał też o „psychologach objazdowych”, którzy czasem obsługują kilka szkół, co tworzy nowe wyzwania. – Dlatego kod pocztowy wciąż często decyduje o tym, czy pomoc będzie adekwatna i czy dotrze na czas – mówił. Jak jednak mówił, nie traci nadziei, bo jest kilka dobrych rozwiązań.

Pierwszym ma być wprowadzenie nowych regulacji zawodu psychologa i precyzyjne określenie standardów jego pracy w szkole. Istotne jest też jasne określenie jego relacji z gronem pedagogicznym. – Psycholog nie jest nauczycielem na zastępstwo, który wypełni godzinę, gdy nie ma nauczyciela biologii czy matematyki. Ma zupełnie inne zadania – podkreślał.

Następną kwestią są warunki zatrudnienia, więc także wynagrodzenia psychologów szkolnych. – Psycholog z odpowiednim wykształceniem, szczególnie jeśli ma również przygotowanie psychoterapeutyczne, często wybierze praktykę prywatną zamiast pracy w szkole, bo jest ona po prostu bardziej opłacalna. Zarobki muszą więc wzrosnąć – podsumował.

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