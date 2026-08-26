Poseł PiS reaguje ws. spotkania na Ibizie z prezesem Zondacrypto. „Miała być bomba. Jest kapiszon”

Poseł PiS Michał Moskal w sierpniu 2025 r. spotkał się na Ibizie z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem – podały WP i TVN24. Towarzyszył mu były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Były agent relacjonował, że Kral poprosił go o kontakt do młodego polityka, który zna się na nowych technologiach. Z kolei były szef gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego szukał sponsora lub patrona konferencji, którą organizowała jego fundacja.

Rozmowa miała się skończyć prośbą prezesa Zondacrypto o przesłanie programu. Moskal sytuację opisał podobnie. Rozmowy miały się urwać „ze względu na pojawiające się kontrowersje” wokół giełdy kryptowalutowej. Według współpracowników Krala ich szefowi zależało na rozmowie z politykiem zajmującym się kryptowalutami. Przelot i rezerwację opłacił przy rezerwacji Chodziński, a poseł Prawa i Sprawiedliwości po powrocie rozliczył się ze środków prywatnych.

Poseł PiS spotkał się na Ibizie z szefem Zondacrypto

Moskal nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy wyjazd trafił do Rejestru Korzyści. Po wizycie na Ibizie były szef gabinetu politycznego Kaczyńskiego mocno zaangażował się w sprawy branży kryptowalut. Dwa tygodnie wcześniej nie uczestniczył w debacie Sejmu nad rządowym projektem ustawy. Moskal pod koniec sierpnia ub. r. odpowiedział też na słowa szefa Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego, który krytycznie mówił o kryptowalutach.

Na początku września Moskal zapowiedział, że wraz z Januszem Kowalskim „zgłaszają poprawki, które mają ucywilizować” rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. W poprawkach znalazła się m.in. sprawa powołania organu odwoławczego od decyzji KNF. To była jedna z rzeczy, którą wcześniej kwestionował prezes Zondacrypto. Kowalski i Moskal prowadzili na kongresie PiS w Katowicach panel o rynku krypto i fintechu.

Michał Moskal wydał oświadczenie. „Z Kralem rozmawiałem raz”

Były szef gabinetu politycznego Kaczyńskiego teraz przekonuje, że „nie był autorem poprawek, ani ich nie przygotowywał”. „Rozmawiałem o nich z Januszem Kowalskim, oceniałem je i nadal oceniam pozytywnie” – dodał. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zaznaczył, że kierownictwo partii o wyjeździe nie wiedziało, a jego powodów nie zna. „Miała być bomba. Jest kapiszon. Z Kralem rozmawiałem raz – tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców” – zaznaczył Moskal.

„Ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działam, nigdy nie podjęli z nim ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy. Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki. Każdy kto będzie próbował insynuować cokolwiek innego spotka się z twardą odpowiedzią na drodze sądowej” – kontynuował poseł PiS w mediach społecznościowych. Moskal podsumował, że „tyle z afery”.

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