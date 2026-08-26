Skandal wokół pełnomocniczki rządu. Uczelnia reaguje ws. Mróz-Gorgoń

Minister nauki i szkolnictwa wyższego w rozmowie z Polską Agencją Prasową odniósł się do dymisji Barbary Mróz-Gorgoń ze stanowiska pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski. Chodzi o raport „Polaków portret własny”. Marcin Kulasek podkreślił, że rzetelność w polskiej nauce jest „kwestią najważniejszą i niepodważalną”. – To jest priorytet dla nas wszystkich – i musimy o to bezwzględnie dbać – zaznaczył minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Decyzja o dymisji była dobra. Minister nauki nie jest natomiast od tego, by oceniać dorobek pani profesor i nie ma do tego narzędzi. Zajmuje się tym Rada Doskonałości Naukowej, rzecznicy dyscyplinarni i odpowiednie organy uczelni funkcjonującej w warunkach autonomii. To oni powinni dokonać takiej oceny – dodał Kulasek. Według ministra nauki i szkolnictwa wyższego wykorzystując sztuczną inteligencję „nie można wyłączyć krytycznego myślenia i zaniechać własnej analizy”.

Barbara Mróz-Gorgoń z dymisją. Marcin Kulasek i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu reagują

Kulasek zwrócił, uwagę, że „odpowiedzialność za efekt wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji zawsze pozostaje po stronie człowieka”. – To człowiek ocenia źródła, weryfikuje fakty i odpowiada za rzetelność swojej pracy – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego. Mróz-Gorgoń jest zatrudniona na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Rzeczniczka uczelni zapewniła, że sprawa jest analizowana, m.in. zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi i ustawami.

„Na tym etapie nie przesądzamy o dalszych działaniach. Decyzje w sprawie zaangażowania dydaktycznego Pani Profesor zostaną podjęte w najbliższym czasie. Jednocześnie zwracamy się z apelem o zachowanie wstrzemięźliwości w wydawaniu jednoznacznych ocen i opinii do czasu wyjaśnienia okoliczności sprawy” – podsumowała Joanna Borkowska.

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