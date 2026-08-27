Ziobro o pieniądzach od Krala. „Nie przyjęlibyśmy grosza od firmy ws. której mielibyśmy wątpliwości”

Zbigniew Ziobro w środę 26 sierpnia mówił w TV Republika o sprawie Zondacrypto. – W Polsce afera ściga aferę i nie chodzi tylko o te medyczne, nadużycia, kradzieże, złodziejstwa, które są zamiatane pod dywan. Nie ma zatrzymań, odpowiedzialnych przyjaciół Donalda Tuska, którzy wypłacają miliony z polskich służby zdrowia, gdy umierają ludzie chorzy choćby na raka, z którymi się szczególnie solidaryzuję, bo nie ma pieniędzy, bo one trafiają do złodziei z platformy – zaczął wiceprezes PiS.

– Afera Zondacrypto, chcę to jasno powiedzieć, to jest też afera Donalda Tuska, tak samo jak Amber Gold. Otóż w jednym i drugim wypadku premier Donald Tusk jako człowiek, który jest odpowiedzialny za funkcjonowanie państwa, ma pod sobą i miał poprzednio również, wszystkie służby: specjalne, skarbowe, policję, nielegalnie przejętą prokuraturą, cały aparat kontroli instytucji Nadzoru Finansowego, wszystko. I za wszystko odpowiada, bo na tym polega rola premiera – dodał Ziobro.

Ziobro o Owsiaku. „Daleko mi do jego poglądów, na pewno wiele nas dzieli, ale jedno by łączyło

Były minister sprawiedliwości kontynuował, że „przez trzy lata rządów Tuska działa na gigantyczną skalę oszukańcza firma, która krzywdzi tysiące ludzi, naciągając ich na pieniądze”. – Robi też szkodę wszystkim tym, którzy traktują jako poważny podmiot i przyjmują od niej środki finansowe, poczynając od przyjaciela pana Donalda Tuska – Jurka Owsiaka i jego fundacji – mówił Ziobro. Wiceszef Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że z liderem WOŚP „wiele go dzieli, ale jedno by łączyło”.

– Ani on, ani ja, ani moja fundacja, ani jego, nie przyjęłaby ani grosza od firmy, co do której mielibyśmy wątpliwości że może to być firma, która prowadzi oszukańcze interesy pod okiem Donalda Tuska – podkreślił Ziobro. Były minister sprawiedliwości podsumował, że funkcjonariusze różnych służb podległych premierowi – prokuratorzy, policjanci i funkcjonariusze służb skarbowych – mieli uczestniczyć w tych samych konferencjach, w których „wiodącą rolę odgrywa Zondacrypto”.

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