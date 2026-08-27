W Zakopanem odmówiono transkrypcji małżeństwa jednopłciowego. „Więcej krzywdy, niż pomocy”

Od 23 sierpnia polskie urzędu stanu cywilnego posiadają wzory dokumentów, które pozwalają wpisać do polskich rejestrów małżeństwo zawarte za granicą, którego obie strony mają tę samą płeć. Z całej Polski płyną sygnały, że takie wnioski już się pojawiły. Choć rząd zapowiadał, że będą one akceptowane, w Zakopanem zainteresowana para spotkała się z odmową. Sprawa weszła w procedurę odwoławczą.

Transkrypcje aktów małżeństwa. W Zakopanem odmówiono

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” decyzję urzędników komentował burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz. — Stan prawny w Polsce jest niejednolity, bo z jednej strony mamy wytyczne rządu, a z drugiej wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W opinii naszych prawników transkrypcja małżeństw jednopłciowych jest sprzeczna z polskim prawem i nie zamierzamy narażać się na konsekwencje jego łamania – mówił.

Samorządowiec podkreślił przy tym, że jego słowa nie wynikają z niechęci miasta do osób LGBT. Zwrócił uwagę, że na Zakopiańskim Festiwalu Literackim główną nagrodę przyznano Jackowi Dehnelowi i Piotrowi Tarczyńskiemu, którzy publikowali wspólnie pod pseudonimem Maryla Szymiczkowa.

Filipowicz zapewnił, że podhalańskie samorządy zachowują szacunek dla wszystkich mieszkańców, ale jednocześnie stawiają na tradycyjny model rodziny. Jak tłumaczył, taka ma być wola większości osób z regionu. — Uważam, że ten zamęt prawny robi społeczności LGBT więcej krzywdy, niż jej pomaga — podsumował.

Rząd miał monitorować transkrypcje

Czekamy teraz na reakcję rządu, którego przedstawiciele zapewniali, że będą pilnować kwestii transkrypcji. - Większość konstytucjonalistów mówi jasno. Artykuł 18 nie definiuje małżeństwa, to znaczy nie mówi, że małżeństwo to może być jedynie związek kobiety i mężczyzny. Mówi o tym, i co do tego mogę się zgodzić, że jest on pod szczególną ochroną. I tak pozostanie – przekonywała minister Katarzyna Kotula.

Zapewniła, że rząd będzie monitorował kwestię transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa, a odmowa takiego działania byłaby „łamaniem prawa”. Wróciła też do ustawy o statusie najbliższej. Ogłosiła, że sejmowa większość na najbliższym posiedzeniu 2-4 września podejmie próbę odrzucenia weta prezydenta.

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