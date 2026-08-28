Tak wygląda przestępczość w Polsce wśród obcokrajowców. Liczby mówią same za siebie

Komenda Główna Policji przekazała Interii dane dotyczące narodowości osób podejrzanych o przestępstwa od stycznia do lipca 2026 r. Chodzi o sprawy zakończone. Po Polakach podejrzanymi najczęściej byli: Ukraińcy (5 616 osób), Gruzini (663), Białorusini (567), Kolumbijczycy (271) i Mołdawianie (234). Sytuacja zmienia się po uwzględnieniu liczby osób w naszym kraju. Wówczas okazuje się, że najwyższy odsetek przestępczości ma miejsce u Gruzinów – ok. 13 na tysiąc osób.

Dalej są Kolumbijczycy, gdzie na tysiąc osób problemy z prawem ma prawie 10. Kolejną nacją są Mołdawianie – osiem na tysiąc osób jest podejrzanych. Dla porównania wśród Polaków na tysiąc osób podejrzane o popełnienie przestępstwa są cztery osoby. W przypadku Ukraińców i Białorusinów po trzy na tysiąc osób. Izabela Jarka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK wskazała, że najwięcej treści dezinformacyjnych o Ukraińcach pojawiło się między majem a lipcem.

Ukraińcy dominują w statystykach przestępczości w Polsce? Wszystko zależy od jednej rzeczy

Wówczas Wołodymyr Zełenski nadał jednostce wojskowej imię „bohaterów UPA”, a Karol Nawrocki zdecydował się odebrać mu Order Orła Białego. – Jeśli sprawcy nie zostaną natychmiast wskazani, w przestrzeni internetowej odpowiedzialność przypisuje się w pierwszej kolejności Ukraińcom – podkreśliła ekspertka. Celem jest pogłębianie polaryzacji i skłócanie Polski z Ukrainą.

– Rosja realizuje swoje cele wojskowe, podczas gdy my jako społeczeństwo ulegamy coraz silniejszym podziałom. Obserwujemy zorganizowane kampanie dezinformacyjne, prowadzone przez konta antyukraińskie lub profile o przekazie zbieżnym z prorosyjskim, szerzące treści ksenofobiczne i nawołujące do nienawiści. A to może w konsekwencji doprowadzić do wzajemnych fizycznych ataków – podsumowała Jarka.

Czytaj też:

Tragiczny finał dożynek. Ukraiński kierowca potrącił kobietę i uciekł Czytaj też:

Dwie osoby zatrzymane po ataku na dzieci w Bydgoszczy. Policja ujawniła szczegóły