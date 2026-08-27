Szefowa MEN mówiła o zmianach w nowym roku szkolnym. Wbiła szpilę autorce kontrowersyjnego raportu

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok szkolny 2026/2027 – 1 września dzieci i młodzież z całej Polski po raz pierwszy uda się do placówek edukacyjnych, by uczestniczyć w jego oficjalnym rozpoczęciu.

Wczoraj (w środę – 27 sierpnia) rozpoczął się natomiast Campus Polska Przyszłości – wydarzenie kojarzone z osobą Rafała Trzaskowskiego. Właśnie podczas tej imprezy, zorganizowanej w Olsztynie, miał miejsce briefing prasowy z udziałem Barbary Nowackiej. Szefowa resortu edukacji narodowej, pytana była m.in. o zmiany, jakie wejdą do szkół od przyszłego wtorku.

Dziennikarze otrzymali potwierdzenie, że dotyczyły będą one m.in. szkół podstawowych i przedszkoli.

Zmiany w Nowym Roku Szkolnym 2026/2027 i drwina Nowackiej. Miała na myśli Mróz-Gorgoń?

Od 1 września wprowadzony zostanie moduł edukacji medialnej. – To jest konieczne, bo świat się zmienia. (...) Przecież dorośli ludzie potrafią koncertowo zniszczyć swój dorobek życia, używając narzędzi sztucznej inteligencji – stwierdziła, co redakcja Polskiej Agencji Prasowej zinterpretowała jako nawiązanie do afery profesor Barbary Mróz-Gorgoń.

Przypomnijmy – była już pełnomocniczka rządu ds. promocji marki Polska (stanowisko to wiąże się z rangą sekretarza stanu) opublikowała raport „Polaków Portret Własny”, który - jak zwracali uwagę eksperci – wygenerowany miał zostać przy użyciu jednego z modeli językowych. Był niechlujny, a także zawierał liczne błędy (jeden z przykładów to „Katowice leżące na północy centralnej Polski” – co głośnym echem odbiło się w sieci).

Mróz-Gorgoń broniła się później, wskazując, że podczas pracy zespół jedynie korzystał ze sztucznej inteligencji (SI), jako jednego z narzędzi, lecz publikacja nie powstała w całości dzięki AI (artificial intelligence). Niedługo później zrezygnowała jednak z pełnienia dotychczasowej funkcji w rządzie.

Zmiana w podstawie programowej. Szefowa MEN odpowiadała na pytania ws. nowego „modułu edukacji medialnej”

Wiedzę w zakresie edukacji medialnej uczniowie nabywali będą na zajęciach m.in. z informatyki, ale także z języka polskiego czy historii. Zmiana w podstawie programowej ma na celu uświadamiać młodych o zagrożeniach, jakie czyhają na nich w przestrzeni internetowej i nie tylko.

Uczniowie muszą nabywać nowe umiejętności, ponieważ „spędzają ponad 5 godz. w sieci” – wskazała Nowacka, przytaczając dane z raportu „Nastolatki 3.0” (przygotowanego przez ekspertów z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, którzy przeprowadzili ogólnopolskie badanie). – Chodzi o to, żeby czasu spędzonego przed telefonem – po pierwsze – nie było tak dużo, a – po drugie – by młody człowiek, który patrzy w aplikację, umiał rozróżnić prawdę od fałszu.

By umiał znaleźć źródło informacji i nie był łatwą ofiarą zarówno korporacji, firm, które sprzedają różne towary i usługi, ale również znacznie bardziej niebezpiecznych, działających wokół nas sił – wskazała (cytat za PAP).

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